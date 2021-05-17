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YDÜ’nün her köşesinden sanat fışkırıyor

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YDÜ kampüsündeki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin önüne 14 Türk ülkesini simgeleyen 30 bronz heykel yerleştirildi. Böylece YDÜ kampüsünde sergilenen anıt heykellerin sayısı 200’e yükseldi

YDÜ’nün her köşesinden sanat fışkırıyor
 
 
 
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sergilenmeye başlanan 14 Türk ülkesini simgeleyen bronz heykeller, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü ve yapımı süren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin önünde yerini aldı. Anıtta bağımsız ya da özerk Türki cumhuriyetler ve toplulukları simgeleniyor. Kompozisyonda toplam 30 bronz heykel bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinde tamamlanan heykellerin ihtişamı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni binasının açılmasıyla bir kat daha artacak!
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, açılışı yapılan yeni heykellerle sanatla bütünleşmeye devam ediyor. Geçen hafta açılan Hürriyet Anıtı, Haberciler Anıtı ve Teknoloji Avcısı Anıtı’nın ardından 14 Türk ülkesini simgeleyen 30 bronz heykel hazırlanan özel alana yerleştirildi. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinde tamamlanarak kampüs içerisinde sergilenen anıt heykellerin sayısı 200’e yaklaştı.
Bu sayıya, kampüs dışında KKTC sokaklarını süsleyen heykeller ve müzelerde sergilenen anıt heykeller de eklendiğinde Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinin tamamladığı heykellerin sayısı 500’ün üzerine çıkıyor. Farklı alanlarda boy gösteren heykeller, sanatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde günlük hayatın bir parçası haline getiriyor.
 
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