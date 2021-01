YDÜ’den vefa örneği

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan onuruna düzenlediği 2021’in ilk sergisi YDÜ’de açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Prof. Dr. Ümit Hassan Onuruna Güzel Sanatlar Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonunda gerçekleştirilen törenle açıldı.20 sanatçının 40 eserinden oluşan sergide, resim, seramik ve baskı resim eserler yer alıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 368’inci olma özelliği taşıyan sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda Ocak ayı sonuna kadar hafta içi 08:00 – 16:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.Açılışta yaptığı konuşmasında Yakın Doğu’yu bir “Aile” olarak tanımlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kıymetli hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan, bilgeliği, yol göstericiliği, kadirşinaslılığı ve dostluğu ile en kıymetli aile büyüklerimizden biridir” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Ümit Hassan onuruna düzenlenen serginin açılışını, adını taşıyan salonda gerçekleştiyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu sergiyi, en saf halini yine Ümit Hocamızdan öğrendiğimiz, Yakın Doğu Ailesi’nin sahip olduğu vefanın ve aile bağlılığının bir simgesi olarak görüyoruz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin sahip olduğu 2,5 milyon basılı kitap ve erişim sağladığı 650 milyon dijital kaynakla KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olarak niteleyen Prof. Dr. Günsel, salonlarında düzenlenen etkinliklerle bu bilgi hazinesinin kültür sanatla birleştiğini söyledi. “Kıymetli büyüğümüz, değerli bilim insanı, hocaların hocası Prof. Dr. Ümit Hassan’ın adının bu bilgi ve kültür mabedinde yer alması bizim için çok anlamlı ve büyük bir mutluluk kaynağıdır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını, “Gelecek yürüyüşümüzü, Yakın Doğu’nun bir aile olarak yarattığı enerji ve güçle, omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bir aileyiz ve her zaman birlikte yürüyeceğiz” sözleriyle noktaladı.Adını taşıyan salonda, onuruna düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan da duygu yüklü bir konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde 29’uncu yılını geride bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Ümit Hassan, bu yılları “Pek çok ders verdim. İdari işlerin ucundan tuttum. Ve asıl o dönem rektörümüz olan Dr. Suat Günsel’in yardımcısı olarak atandım. Sonrasında, 21 yıl boyunca halen sürdürmekte olduğum, Rektörlük görevine getirildim” sözleriyle özetledi.Konuşmasına, “Dr. Suat Günsel’i tek cümleyle, hele hele üç sözcüğe indirgemek mümkün olmaz hâliyle. Hoşgörünüz sığınarak deneyelim: liderlik, azîm, özveri” sözleriyle devam eden Prof. Dr. Hassan, “Büyük kurumsallaşma’nın atılım ve şifresi budur” ifadesini kullandı.Konuşmasını “Günsel Ailesi’nin tüm çok değerli üyelerine, Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, salonumuza teşrîf eden dostlarıma, azîz meslektaşlarıma, Yakın Doğu’nun her alandaki yönetici ve personeline, sergilenen eserlerde imzası olan değerli sanatçılara teşekkürlerimi sunarım” sözleriyle sürdüren Prof. Dr. Hassan, “En büyük borcum ise yarım yüzyılı aşkın süredir beni öğrenmeye sevk eden öğrencilerime. Onların sâyesinde öğrendim” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç de “Bilge kişiliğinin yanında, nüktedanlığı ve eşine az rastlanır ölçüde sanatla olan bağlılığı ile Ümit Hassan Hocamızın Yunus gibi bir gönül işçisi olarak sadece belleklerde değil, her birimizin yüreğinde yer ettiğini söylemek kesinlikle abartı değildir” dedi.