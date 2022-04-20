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YDÜ’den 407’nci sergi

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42 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”, 21 Nisan Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılacak

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YDÜ’den 407’nci sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan "Ocak" adlı karma sergi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından, 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 407’nci sergi olan "Ocak" adlı karma sergide 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 42 eseri yer alacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Ocak” adlı karma sergi, 06 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan Güzel Sanatlar Ocak Sergisi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ödüllü sanatçı akademisyenlerinin resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan eserleri sergilenecek.
“Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın öğretim elemanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz karma sergimizde yer alan eserler zengin bir üslup çeşitliliği sunuyor” diyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığımız eserlerden oluşan sergimiz, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda 6 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak. Sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
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