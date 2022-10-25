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YDÜ’de Cumhuriyet Sergisi açılıyor

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YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının 50 eserini bir araya getiren “Cumhuriyet Sergisi”, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak

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YDÜ’de Cumhuriyet Sergisi açılıyor

 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  sanatçılarının özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan  “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, 27 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak. Saat 16.30’da açılışı yapılacak sergi, 13 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden 16 sanatçının; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getirecek.
Güzel sanatlar alanında yapılan atılımların toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Güzel sanatlarda başarılı olmayan milletlerin medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile tanınmaları imkansızdır” sözüne hatırlattı. “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin varlığı ve gelecek kuşaklar için gerçekleştirdiği atılımlar, ülkemizde ve toplumumuzda önemli bir kültür sanat geleneği oluşturuyor” diyen Doç. Dr. Ergün, “Sanatın adamızda canlanması, yeniden biçim kazanması, görsel bir şölene dönüşüp hak ettiği yeri alması için var gücüyle gayret gösteren Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel hocama, başlattığı dönüşümle eserlerimizi her daim toplumun her kesimiyle buluşturma imkanı sağladığı ve bizleri buna teşvik ettiği için sanatçı akademisyenlerimiz adına minnettar olduğumu ifade etmek isterim” ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümüne ithaf ettikleri “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 428’nci sergisi olacağını da hatırlatan Doç. Dr. Ergün, “Bütün halkımızı ve sanatseverleri farklı tarz ve üslupta eserlerin yer aldığı karma sergimizin açılışına davet ediyorum” dedi. 
 
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