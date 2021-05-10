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YDÜ kampüsüne ihtişamlı üç eser daha

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YDÜ kampüsünde sergilenmeye başlanan “Hürriyet Anıtı”, “Haberciler Anıtı” ve “Teknoloji Avcısı Anıtı” görülmeye değer bir ihtişama sahip

YDÜ kampüsüne ihtişamlı üç eser daha

 
Ev sahipliği yaptığı anıt heykellerle açık hava müzesi görünümünde olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, açılışı yapılan yeni heykellerle sanatla bütünleşmeye devam ediyor. 100’ün üzerinde anıt heykelin yer aldığı kampüsteki koleksiyona son olarak Hürriyet Anıtı, Haberciler Anıtı ve Teknoloji Avcısı Anıtı katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinde tamamlanan bronz heykeller, görülmeye değer bir ihtişama sahip.
HÜRRİYETE DOĞRU
GÜNSEL Üretim Tesislerinin önündeki yeşil alana yerleştirilen Hürriyet Anıtı, kampüsteki en etkileyici anıtlardan. 9 atın yan yana koşarken gösteren Hürriyet Anıtı, temsil ettiği anlamlarla da bir hayli özel. Yeşil alan üzerinde hür bir şekilde koşan atlardan oluşan anıt, hürriyeti simgeliyor. Diğer yandan yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in doğaya saygılı yönünü de ortaya koyuyor. Anıtta yer alan at sayısının 9 olması da tesadüf değil. Bu rakam, ailenin uğurlu sayısı olarak GÜNSEL’in logosunda da yer alıyor.


HABERCİLER ANITI
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni geçtikten hemen sonra GÜNSEL Üretim Tesislerine dönen kavşağın ortasına yerleştirilen Haberciler Anıtı da güçlü bir görselliğe ve anlatıma sahip. Dünya üzerinde duran bir kadını, bir ellinde iki, diğer elinde bir güvercinle gösteren Haberciler Anıtı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bütün dünyaya “Biz de varız!” mesajını iletiyor. Güvercin, birçok kültürde güzel haberlerin sembolüdür. Bu yönüyle Haberciler Anıtı, toplum yararına bilim üreten ve geliştirdiği projelerle bilimi toplumsal faydaya dönüştüren Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne çok yakışıyor.


TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK
GÜNSEL Üretim Tesislerinin önünde yer alan Teknoloji Avcısı Anıtı da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsündeki en yeni anıt heykellerden biri. Tarihsel bir figürü elinde mızrakla gösteren anıt, Yakın Doğu Üniversitesi’nin teknolojiye verdiği önemi simgeliyor. Anıtta yer alan insan figürünün tarihsel bir kompozisyona sahip olması ise gelişme ve ilerlemede bilimin ve teknolojinin gücüne gönderme yaparak, “teknoloji üretmeden geleceği kuramazsınız” mesajı veriyor.   
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