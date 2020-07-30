YDÜ'den 352'nci sergi

YDÜ Resim-Iş öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi Sanatçı Doç.Dr. Murad Allahverdiyev'in Kıbrıs Sanat Müzesi için “Adadan Esintiler” adlı 25 eserden oluşan sergisi, YDÜ'de Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Resim-iş öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi Sanatçı Doç.Dr. Murad Allahverdiyev, Kıbrıs Sanat Müzesi için “Adadan Esintiler” adlı 25 eserden oluşan sergi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı.Sanatçı Murad Allahverdiyev tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 25 eserden oluşan “Adadan Esintiler” adlı kişisel sergisi’nin açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Entsitü Müdürü, Dekanlar,Öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.Sanatçı eserlerinde klasik teknikte yağlı boya resimler yapmış ve eserlerinde empresyonizm ve post-empresyonizm akımlarında manzara resimleri çizmiştir. Ayrıca eserlerinde Kübizm akımından izler de bulunmaktadır.Sergi açılışında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ile Sanatçı Murad Allahverdiyev birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Murat Allahverdiyev için yapılan bronz büstün açılışı da gerçekleştirildi.Sanatçı ve Akademisyen Doç.Dr. Murad Allahverdiyev; Bu şansı biz sanatçılara veren Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e ve ailesine şükranlarımı sunuyorum.. Kıbrıs’ta sanata bu denli değer verip Üniversitemizi bir sanat cennetine çevirmiştir. Sanata ve sanatçıya verdiği değer tartışılmazdır. Bize düşen görev ise sanatçılığımızı ortaya koymaktır. Böyle seçkin üniversitede görev yapmak benim için büyük bir şereftir. Ayrıca Kıbrıs’ta ve dünyada ilk olacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi içinde yer almaktan ötürü Dr.Suat Günsel ve ailesine minnettarlığımı bildirmek isterim.” dedi.Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ise şöyle konuştu:“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamındaki sergilere Yakın Doğu Üniversitesi Resim-iş öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi Sanatçı Doç. Dr. Murad Allahverdiyev’in, 25 eserden oluşan “Adadan Esintiler” adlı 352. Sergi ile devam ediyoruz.Murad Allahverdiyev’in “Adadan Esintiler” sergisi, sanatçının yaşadığı coğrafyadan aldığı görsel izlenimleri tuval üzerine yağlı boya tekniğinde, bir nakkaş titizliğinde işlemesi ile yarattığı resimlerden oluşuyor. Burada altı çizilen izlenim Allahverdiyev’in sanatsal tavrına da doğrudan işaret etmektedir; yer yer geometrik formlarla inşa ettiği peyzajları izlenimcilik yani empresyonizm ve post-empresyonizm akımlarının etkilerini açıkça göstermektedir.Yeşil, mavi, beyaz, sarı, turuncu gibi ada renkleri kâh zeytin, hurma, servi ağaçları ve yasemin çiçekleri ile bezenmiş yaz sıcağındaki sessiz bir sokakta, kâh eski bir manastırın yükselen duvarlarında ya da peyzajla natürmortun ay ışığında kucaklaşmasında resimsel dille ortaya çıkıyor"Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel, Alasya Ödülleri Kapsamında Resim Sanatçılarına verilen FERGÂNÎ ÖDÜLÜ’nü sanatçı Murad Allahverdiyev’e takdim etti. Daha sonra Kırgızistan Heykeltıraş Sanatçısı İsken Abdaliev tarafından yapılan bronz büstün açılışı ve sergi kurdelesi kesildi.Sergi 09 Ağustos 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.