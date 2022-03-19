YDÜ'de 'Dünya Şiir Günü' panel ve etkinliği yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, UNESCO tarafından ilan edilen “Dünya Şiir Günü” kapsamında 21 Mart Pazartesi günü saat. 11.00 ‘da “Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” adlı bir panel ve şiir okuma etkinliği düzenleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’’nda düzenlenecek etkinliğe, Kıbrıs Türk Şiirinin usta isimlerinden öykü -şair Mehmet Kansu, şair-yazar Mehmet Levent ve şair-araştırmacı Altay Burağan,şair-öykücü Turgay Akalın konuk olacak. Panelin oturum Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur yapacak.

Konuk şairlerden M.Kansu, 1959 yılında yayımladığı ilk kitabından bugünlere değin şiir, öykü, dene¬me, yaşantı ve çeviri çalışmalarını sürdürmektedir. Kıbrıs'ta, Fikret Demirağ’la birlikte "İkinci Yeni Şiir Hareketi’nin öncülüğünü yapmıştır. 1970'lerden 1980'lere değin 'Toplumcu Gerçekçi' şiirin etkisinde kalmış ve giderek çalışmalarını çağdaş şiirin çok boyutlu değişim ve gelişmeleriyle yeni düzlemlere taşı¬maya çalışmıştır.Şiir ve öykülerinde; "insan/toprak/barış/aşk" ana öğele¬rinin, Doğu Akdenizli Türk kimliği ve duyarlığıyla örtüştüğü fark edilebilir. Şiir ve öykülerini, biçim ve içerikleriyle okura 'hazır' olarak vermek yerine, okuyucuların da sunu¬lanları 'kazanmaları' için çaba göstermelerinden ve kendi izlek ve imgeleriyle katılmalarından yanadır. Deneysellik, çeşitlilik, değişim ve çağdaşlık sürekli koruduğu ilkelerin¬dendir.

Şair Mehmet Levent, Kıbrıs Türk şiiri denince ilk akla gelen adlardan birisi olan Sayın Mehmet Levent, 50 yılı geçen yazarlık serüveniyle yazınımıza çok önemli eserler kazandırmıştır. Türkçeyi usta kullanışı, özgün, anlaşılır dili, kendisine has bir şiir dili yaratmasına neden olmuştur.

Şair Altay Burağan ve şair Turgay Akalın,Kıbrıs Türk şiirinin 1980 yıllarında yenileşme hareketinin öncülerinden iki olan, saf Türkçe ile Kıbrıs ağzının zenginliğini şiirlerinin içerisindeki dizlere serpiştirmişleridir. Tema olarak şiirlerinden aşk, doğa,barış, geçmişe özlem konularını işlerler.

Dört şairinin söyleşisinde bu konular irdelenip, sorgulanacak ve 60 yıllık Kıbrıs Türk şiiri irdelenecektir. Etkinlik sonrası yazarlar katılımcılara kitaplarını imzalayacaklardır.





