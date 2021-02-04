Yazarlar Birliği, 2021 yılını Kaytazzade ve Mapolar yılı ilan etti

Kaytazzade Mehmet Nazım

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 2021 yılı içerisinde düzenleyeceği etkinliklerde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın kurucuları Kaytazzade Mehmet Nazım ve Hikmet Afif Mapolar’ı anacak.Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin en eski edebiyat birliği olan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk yazın yaşamına büyük katkıları olan değerlerin unutulmaması adına, anma etkinlikleri, paneller, sempozyumlar düzenlediği belirtildi.Açıklamada, bu kapsamda birliğin 2021 yılında gerçekleştireceği etkinliklerde, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk romanını yazan Kaytazzade Mehmet Nazım ve Kıbrıslı Türklerin ilk modern romancısı olan ve bugüne kadar 23 roman yazan Hikmet Afif Mapolar’ı düzenleyeceği panel ve sempozyumlarla anma kararı aldığı bildirildi.Açıklamada, birliğin, Kıbrıs Türk edebiyatının kurucuları olan yazarları anmak ve ülkede yaşanmakta olan pandemi nedeniyle topluma edebiyatla moral vermek için bu etkinlikleri düzenlemeyi amaçladığı kaydedildi.