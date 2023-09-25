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Yazar Zeki Erkut, yeni kitabı Mumyacı’yı imzalamak için 29 Eylül’de okurlarıyla buluşuyor

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Yazar Zeki Erkut, yeni kitabı Mumyacı’yı imzalamak için 29 Eylül’de okurlarıyla buluşuyor
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Yazar Zeki Erkut, Işık Kitabevi Yayınları’ndan çıkan Mumyacı’yı okurları için imzalayacak.

Verilen bilgiye göre, kitap tanıtım ve imza günü etkinliği, 29 Eylül Cuma, saat 19.00’da, Işık Kitabevi’nin üçüncü katındaki Blckbrd Social’da yer alacak.
Tanıtım etkinliğinin sunumunu edebiyat, müzik ve fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşcı yapacak.
Erkut’un yeni romanında, hayatın talihsizliklerinin yetimhanede buluşturduğu altı çocuğun dramı anlatılırken toplumdaki yozlaşma, rüşvet ve para hırsının yol açtığı olaylara dikkat çekiliyor.
Romanın konusuna ilişkin, “roman karakterlerinden ambulans şoförü Cemil’in bir tutkusu ise asfalta yapışmış hayvan leşlerini toplayıp mumyalamaktır. Kurtarılmak isteyenleri tabii.  Kurtarmak ve onlara yeni bir hayat vermek, onun işi olmuştur. Bir gece yolu, Dağyolu’nda trafik kazası geçirmiş bir kadınla kesişir. Kadın, beyin fonksiyonlarını yitirmiştir ama bir şekilde Cemil’le iletişim kurar ve kurtarılmak ister. Cemil için kadını kurtarmanın yolu onu mumyalamaktan geçer, yeni bir deneyime karşı dayanılmaz bir şeyler hisseder” bilgisi de paylaşıldı.
 
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