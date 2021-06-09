Yakın Doğu’nun her projesi ülkemiz adına umut yaratıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi” Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı. Tatar, Yakın Doğu’nun başta yerli otomobil GÜNSEL olmak hayata geçirdiği her proje ile ülkemiz adına yeni bir umut, yeni bir heyecan yarattığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılışını yaptığı Güzel Sanatlar Şubat Sergisi, 20 Haziran’a kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda ziyarete açık olacak.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açıldı. 20 ödüllü sanatçının 40 eserinden oluşan serginin açılışında Cumhurbaşkanı Tatar’a Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzel Sanatlar Şubat Sergisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Oluşumu’nun hayata geçirdiği projelerle umut beslediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Oluşumu, başta yerli otomobilimiz GÜNSEL olmak hayata geçirdiği her proje ile ülkemiz adına yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratıyor” sözlerini kullandı.Topluma umut aşılayan sergilerde eserleri bulunan bütün sanatçıları da kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Açılışını yaptığımız bu kıymetli sergide birçok Türki Cumhuriyetten sanatçının eserleri yer alıyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dostlarımızla, destekçilerimizle, akrabalarımızla tüm dünyanın bize uyguladığı izolasyon ve ambargolara direnerek bu yolu yürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen sanatsal üretimin öneminde de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Ailesi’nin ortaya koyduğu bu fırsatlar, Suat Hocamızın bu işe verdiği destek ve ilham bu değerli eserlerin çoğalmasına vesile oluyor. Geleceğe ışık tutan bu eserlerin geleceğe rehber olurken, ortaya çıkan güzellikler bizlere haz veriyor, umut veriyor, duygu veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anlamına bir anlam daha katıyor. Tüm bunlar kendi bağrımızdan çıkan öz değerlerimizdir, kendi zenginliğimizdir. O yüzden gerçekten mutluyum, umutluyum” değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasını, “Yakın Doğu Ailesinin birer parçası olan sanatçılar, ressamlar ürettikleriyle Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin simgesi olacak eserler ortaya koyuyorlar. Bu bizim gururumuzdur, bize yakışandır. Buradan da tüm dünyaya verdiğimiz fevkalade mesajlar da var. Tüm sıkıntılara rağmen ambargolar, izolasyonlar ve kısıtlamalara rağmen var olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz, var olacağız, hep birlikte başaracağız” sözleriyle noktaladı.Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul da, 20 ödüllü sanatçının 40 eserini bir araya getiren Güzel Sanatlar Şubat Sergisi’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi olduğunu söyledi.Yakın Doğu Oluşumunun, sanat eserlerini koruma, üst düzey mekansal tasarımlar gerçekleştirme ve özellikle çok yetkin müzeler oluşturmada öncülük yaptığının altını çizen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. “Mevcut müzelerimize Turizm ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Kıbrıs Arkeoloji Müzesini eklemek için çalışmalarımıza başladık. Söz konusu müze ile Kıbrıs Türk toplumuna yeni bir açılım kazandırmayı hedefliyoruz. Bu arada geçtiğimiz günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde Yakın Doğu Ailesi’nin incisi olan Teal gemisi de Denizcilik Tarihi Müzesi olacak. Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi ülkenin kültür ve sanat ortamına büyük bir katkı sunacak” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise konuşmasına Şair İlhan Berk’in “Bu yükle öleceksin dedim hamala. Ölüm kolay, sen umuttan haber ver dedi. Umut varsa dünyayı vur sırtıma” dizeleriyle başladı.Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasını “Umudumuzun ve heyecanımızın her daim taze kalmasını olanaklı kılan, başkalarının hayal etmeye cesaret edemediklerini gerçekleştirerek yaşamamızı sağlayan Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Günsel ailesine teşekkür ediyoruz” sözleriyle sonlandırdı.