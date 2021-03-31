Yakın Doğu’dan KKTC’yi saran bilgi ağı

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynak ile bölge halkının hizmetine girdi





Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde de kitap dizilimi süren Büyük Kütüphane, 500 bin basılı kitap 650 milyon dijital kaynaktan oluşan büyük bir bilgi hazinesini bölge halkının hizmetine sunacak



Her yıl Mart ayının son Pazartesi başlayan Kütüphane Haftası, 57 yıl önce kütüphanelerin yaygınlaşması ve halkın kitaba ve kütüphaneye ilgilerini artırmak için kutlanmaya başladı. Aralık 2020’de kapılarını açan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ise, modern altyapısı ve 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynaktan oluşan zengin içeriği ile Girne ve çevresinin kütüphane ihtiyacını karşılamak üzere kapılarını halka ücretsiz açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’den sonra Kıbrıs'ın ikinci büyük kütüphanesi olarak 6 katlı modern binasıyla hizmet veren Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, ev sahipliği yaptığı bilgi hazinesini zenginleştirmek için de çalışmalara devam ediyor.

Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda, 6 katlı modern ve donanımlı binasıyla hizmet veren Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, ABD ve Kanada’da da kullanılan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine (LC) göre dizayn edilmiş raf sistemi ile bilgiye hızlı bir şekilde erişim sağlıyor. Büyük Kütüphane günün 24 saati öğrencilere ve bölge halkına hizmet veriyor.

Girne Bölgesinin en büyük kütüphanesi olarak, çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatılarak kitapseverlere ve araştırmacılara hizmet veren Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşivin yanı sıra engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, nadide eserler koleksiyonu, görsel medya kütüphanesi ve sergi salonu da yer alıyor.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi, dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’sine de ücretsiz erişim sağlıyor. Böylece, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin tüm imkanlarından Girne halkı da yararlanabiliyor. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’nin de dahil olmasıyla Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı Büyük Kütüphaneler Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ve çevresine de ulaşarak bütün ülkeye yayılan devasa bir dijital kütüphane ağı oluşturuyor.

YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ KAMPÜSÜ’NDE DEVASA BİR BİLGİ AĞI OLACAK

Kütüphane haftası olarak kutladığımız 29 Mart - 4 Nisan haftasında, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde kurulan Büyük Kütüphane’nin kitap dizilimi devam ediyor. Şimdiden 150 binin üzerinde basılı kitaba ev sahipliği yapan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, hedeflenen 500 bin basılı kitap kapasitesine ulaştığında kapılarını açacak. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde eğitim gören öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlayacak olan Büyük Kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet sunacak.

200 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak olan Büyük Kütüphane, KKTC’nin en büyük kütüphanesi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Aralık 2020’de açılışı yapılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile birlikte dijital bağlantı imkanı sunarak devasa bir bilgi ağına da dahil olacak. Böylece 500 bin basılı kitabın yanı sıra 650 milyon elektronik kaynak da bölge halkının kullanımına açılmış olacak.

