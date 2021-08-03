“Yakın Doğu, Kıbrıs Türkünün sesini bütün dünyaya duyuruyor”

Akdeniz ve Kıbrıs’ın kültürel simgelerinden ilham alan iki sergi Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla YDÜ’de açıldı. Tatar, Yakın Doğu’nun çalışmalarının, Kıbrıs Türk Toplumunun sesini bütün dünyaya duyurduğunu vurguladı

Akdeniz'in antik kadırgalarından ilham alan seramik sergisi ve Kıbrıs kültürünün geleneksel simgelerini geleceğe taşıyan sandık motifleri yazma kalıpları sergisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açıldı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin düzenlediği sergilerden ilki olan “Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisi”, sanatçı ve akademisyen Serdar Aslan tarafından, M.Ö. 5’inci yüzyıl Likya pentekonterlerinin olası görünümlerini dört yıl süren çalışmalar sonucunda boyutlandırması ile ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. Antik çağlarda Akdeniz’de boy gösteren bu antik kadırgalar, bütün bölgede olduğu gibi Akdeniz'in kalbi Kıbrıs’ta da tarih boyunca önemli kültürel izler bıraktı. Bu nedenle Likya ve Apollon sikkelerinden yola çıkılarak hazırlanan eserler, sadece değerli birer sanat eseri değil aynı zamanda çok önemli tarihsel parçalar olarak öne çıkıyor.Açılışını yapılan bir diğer sergi ise Kıbrıs kültürünün bambaşka bir yönünü sanatseverler ile buluşturuyor. Yazmacılık sanatının yaşamasını sağlayan en önemli sanatçılardan Veliye Martı’nın Kıbrıs sandıklarının yerel motiflerinin izlerini sürerek hazırladığı eserlerini bir araya getirdiği “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi”, hem bu motifleri hem de sandık oymacılığı ve yazmacılık gibi iki geleneksel sanatı geleceğe taşıması açısından son derece kıymetli.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılan sergiler 15 Ağustos’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği iki serginin açılışını gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende bir de konuşma yaptı.Tatar, bu yıl, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’inci yıl dönümünü ve Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethinin 450’inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, “Bu adada fevkalade bir şekilde kökleri ve tarihi olan bir soydan gelmenin gururunu yaşıyoruz. Yakın Doğu Oluşumunun öncülüğünde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin imza attığı sergiler, köklerimizin gücünü gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin topluma büyük bir hizmet olduğu kadar, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine de önemli bir katkı anlamı taşıdığının altını çizerek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Oluşumu’nun bu alandaki çalışmalarının Kıbrıs Türk Toplumunun sesini bütün dünyaya duyurduğunu vurguladı.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ iseaçılışı yapılan sergilerin Yakın Doğu Oluşumu’nun oluşturduğu zengin kültür sanat ortamının en değerli sonuçlarından olduğunu söyledi.Yakın Doğu Oluşumu’nun geçen ay kurulacaklarını açıkladığı Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi’ne de değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu işbirliğinde kurulacak Kıbrıs Arkeoloji Müzesi’nin Kıbrısımızın arkeolojik tarihini gün yüzüne çıkaracak olmasını ülkemiz tarihi, kültürü ve sanatı adına eşsiz bir atılım olarak görüyoruz. Son 27 yılını Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştirerek geçiren 66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu iş birliği ile Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet verecek olması da ülkemizin kültür, sanat ve tarihine önemli bir katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı müzeleri, tam teşekküllü hastaneleri, COVID-19’la mücadele için geliştirdiği koruyucu burun spreyi Olirin ve yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, seri üretim çalışmaları devam eden KKTC’nin otomobili GÜNSEL, dünya standartlarında kütüphaneleri, eğitim kurumları ve daha pek çok girişimi ile Kıbrıs Türk Toplumu ve bu ülke için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilim, kültür ve sanat bu yolda en önemli rehberimiz olmaya devam edecek” ifadesini kullandı.Törende açılışı yapılan “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi”nin sanatçısı Veliye Martı adına bir konuşma yapan Kadir Kaba, Veliye Martı’nın koleksiyonunu yıllar süren bir çalışma ile hazırladığını söyleyerek, “Bu koleksiyonun gelecek nesillere aktarılması çok önemliydi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.“Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisi”nde yer alan eserlere imza atan akademisyen sanatçı Serdar Aslan da “Akdeniz’in antik dönemlerinde muhtemelen Kıbrıs’ın da kıyılarında var olduğunu düşündüğüm antik kadırgalar, bu sergiyle 2 bin yıl sonra yeniden yolculuğa çıktı. Bu yolculuk için bize tüm desteklerini sunan Yakın Doğu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.