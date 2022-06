Vlasislav Matselevich’in Kuzey Kıbrıs: Mantarlar Ve Diğer Sakinleri Kitabı Çıktı

VLASİSLAV MATSELEVİCH’İN KUZEY KIBRIS: MANTARLAR VE DİĞER SAKİNLERİ KİTABI ÇIKTIGeçen hafta yaşanan acı orman yangını hepimizi çok üzdü ve üzmekte. Biliyoruz ki eğitim ve vatan sevgisi olmazsa bu yankınlar devam edecek. Ülkemizin güzelim fauna ve florası günden güne yok olacak. Türk şiirin büyük şairi Mehmet Emin Yurdakul’un “Sakın Kesme” adlı çok güzel bir doğa şiiri var dizleri şöyledir:“Ey hemşeri, sakın kesme! Yaş ağaca balta vuran el onmaz;Na kütükler, nice yıldır, hiç birine kervan gelmez., kuş konmaz,Bunları kes, o baltayla çürümüş ağaçları yere ser.Bak sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel!Gönülleri açmadadır yaprakların arasından esen yel.Yazık günah, olmaz mı ki, çıplak kalsın bu zümrüt yurt, şirin yer?Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula,Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman?Eğer böyle olsaydı ne kalırdı oğula:"Mirasımı artır" diye öğüt veren Atadan?Sakın kesme! Her dalında bir güzel kuş ses versin.Sakın kesme! Gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin.Sakın kesme! Şu sevimli köye kanat, kol gersin.Sakın kesme! Aziz vatan günden güne şenlensin.”Evet, sakın kesme! veya sakın yakma! işte geçen gün yanan ormanlardan neler yitip gittiğini Vlasislav Matselevich’in 192 sayfalık eserini okursanız görebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs:Mantarlar ve Diğer Sakinleri kitabı Işık Kitapevi yayınlarından çıktı. Böylesi değerli çalışmaları okunursa eğer bir ormanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. 1995 yılında Ali Nesim hoca o kadar üzülmüştü ki. “Bir Zeytin Ağacının Feryadı” adlı eserini yazmıştı. Çevre dost şair Altay Burağan’da hocanın bu çevreci tarafı için şu dizeleri yazmıştı:Gökyüzünü delip geçen,Rüzgarlarla duvar olanYemyeşile kucak açmışSent Hiliaryon’daŞimdi sabah oluyor.Templos’a inen vadilerde,Zaman durmuş,Sisler,beyaz beyaz akıyor,Uyuyor zeytniler,harnıplarVe sandal ağaçları.Bir gölge yol buluyor,Dolaşıyor usul usul,Yalçın yamaçlarındaBeşparmakların.Göz gözü görmez sisler içinde,Islık seinin titrek dalgasında.Harnıp buduyor, zeytin aşılıyor,Bu, sen misin Ali Hoca?.Kara bulutlar iniyor.Hafif esen yel eşliğinde.Daha aşağıya,daha düzlüklere.Dinazor ağzı kepçelerTuzla buz ediyor kayalıkları.Binlerce yılda oluşmuş,Yaşlı zeytinlikleri.Rüzgarın,Tozunu alamadığı yamaçlar,Teknolojiye teslim.Sökülen ağaç dostların hesabı yok.Ne zeytinin, ne de harnıbın,Artık rüzgarlar,Türkü söylemeyecekBu yamaçlardaSen nerdesin Ali Hoca?Sesleri dinmiş uçan kuşların,Su sızmıyor şinyaların kökünden.Son soluğnu verirkenKara toprağın kara böcekleri,Kara yılanları.Bir yokoluş türküsü,Bir yeşil kıyımı yansıyorBelleklre.Artık keçi yollarında,Yok yürüyen,koşan gölgeler,Efsaneler gibi.Sen nerdesin Ali Hoca.Kınalı kuzular,artık melemiyor,Bahar çiçekleri açmıyorYollarında köyünün.Ne bahçeler kaldı yarına,Ne de horoz laleleri,Taşlı tarlalardan toplandığın.Binlerce çalının,tülümbeninÇevreye yayılan,Doğal parfümleri de kalmadı,Zehirlerden,hormonlardan.Sen ne diyorsun Ali hoca?Özledik seni Ali Hoca,Güven veren gülüşünüHırsızlara dur değişini,Doğa düşmanlarına,Veryansın edişini.Özledik seni be Ali hoca.Bir şövalye olup,Uzun mızrakla,Yürü haramiler üstüne.Bir deli poyraz olEs BeşparmaklardanAkdenize doğru.9.10.17 Altay BurağanHer damla yaşı yüzyılların büyüsüHer danesi bir koca sevgili gözüHer kim varmışsa bu pınarın sihrineDaha bilgesi yoktur bu onun sözü.Uzandım da o görkemli gövdesine dostluklaOkşadım da o sevimli dallarını sevgiyle.Dosttan dosta hıyanetlik olmaz diye bilirimTopladım da o mukaddes meyvesini usulca.Altay Burağan (A.Burağan, Yelken Açtım Özlemlere, 21.)Lazmariyle yasemin de olsun aralarındaBir demet çiçek acılı yüreklere.Arpa çiçeği, papatya,Karanfil, lale, ve ful.Unutturabilirse eğer sevgisizliği,Yıkabilirse duvarlarını ayrılıklarınBir demet çiçekYüreklerimizin sunusu.Altay Burağan (A.Burağan, Bir İçim Akdeniz, 67)