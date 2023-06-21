Uygar Erdim’in 360 derece fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Uygar Erdim’in “Gezegen Ziyaretleri” isimli teknoloji ve sanatı birleştiren sergisi açıldı

Rüstem Kitabevi’ndeki sergi 360 derece teknolojisiyle çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. KKTC’de ilk kez gerçekleşen sergi Kıbrıs adasının güzelliklerini farklı bakış açısıyla sanat severlerle buluşturuyor.

360 derece teknolojisi ile sanatın birleştiği bu sergide sanatseverler fotoğrafları düz iki boyutlu bir zeminde adına ‘tiny planet’ denilen bir görsel efekt uygulaması ile izleyebiliyor, ayrıca QR kodlarıyla fotoğrafların 360 derece olan orijinal halini akıllı telefonlarından da görüntüleyebiliyor.

Bir hikaye anlatımının parçası olarak tasarlanan sergide katılımcılar her bir resmin hikayesini sergi duvarındaki önsözü okuyarak öğrenebiliyor.

Sergi, Rüstem Kitabevi’nde (bayram günleri hariç) yaklaşık 3 hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Sergide satışı yapılan eserlerin geliri Altın Patiler Derneği’ne bağışlanacak.