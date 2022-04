Usta Yazar Mustafa Doğrusöz’ü Sevgi Ve Saygıyla Anıyoruz.Rahmetli, değerli dost, üstat yazar, duayen gazeteci Mustafa Doğrusöz’ü bu camiada bilmeyen yoktur. Onunla, ders verdiği yıllarda YDÜ İletişim Fakültesinde sık sık buluşurduk , ders aralarında kahve içer edebiyattan geçmişten konuşurduk. Büyük Han en sevdiği yerdi eskiden Rahmetli Şinasi Tekman ve Mehmet Ertuğ hocalarla oralarda buluşur bol bol kültür-sanattan sohbet ederdik. Değerlerimiz bir bir yok olurken o güzelim sohbetlerin hepsi bir anı olarak belleklerimizde kaldı. Vefatının 2.yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.İnsanlığımdan hiç utanç duymadım, hayvanlığıyla övünenlere nefretim giderek artsa da kimsenin aleyhine olmadım.Adam satmanın işim olmadığını anladığım vakit, vardığın noktaların bunu gerektirmediğini de anladım...Sonuçta kendine özgü inançlarıyla yaşayan ve bazılarına göre nesli tükenenler listesine girmem de bundan utanç duymamı gerektirmedi... Bu ülkenin bana verdiğinden çok fazlasını ona verdiğimi söylersem, bu büyük bir iddia olmaz büyük bir gerçek olur...Ama, yaşadığım toprağa hiç ihanet etmedim..Dostları olmalı insanın ermiş, bilge, hayatı ezbere okuyabilendüşünmediklerini düşündürenseni bir cambaz ipinde güvenle tutabilengerektiğinde senin için ateşi yutabilenyolunu ısıtan ustan olmalışekillendirmeyi öğretmeli hayatın çömleğinisana vermeli soğuk bir kış gününde üzerindeki tek gömleğiniDost dediğin, fanatik olmalıBütün dünya seni üzdüğündeSana moral vermeliGüzel haberler aldığında seninle dans etmeli,Ve ağladığında, seninle ağlamalı...Ama hepsinden daha çok,Dost matematiksel olmalı,Sevinci çarpmalı...Üzüntüyü bölmeli...Geçmişi çıkarmalı...Yarını toplamalı...Kalbinin derinliklerinde ihtiyacı hesaplamalı...Ve her zamanBütün parçalardan daha büyük olmalı...Mustafa Doğrusöz 02/12/2004Gazeteci Neşe Ergüçlü’nün Yaşamın İçinde adlı programında onun için şöyle der: “Terzi Mehmet ile Şefika Hanım’ın beş çocuğundan biri olarak 10 Şubat 1947’de, Küçük Kaymaklı’da doğar, Mustafa Doğrusöz. Ailesinin tek oğludur. Kıbrıs’ın yoksul ve zorlu yıllarının çocuğu olur Mustafa. İlkokulu Küçük kaymaklı ilkokulunda okuyan Mustafa, ortaokul için Bayraktar Ortaokulu’na devam eder. Kıbrıs’ın en karanlık günlerinin yaşandığı 1963 döneminde, lise eğitimi için Ticaret Lisesi’ne gider Mustafa. İlk gençlik yıllarının coşkusuyla, edebiyatın en güzel dizelerine âşıktır halbuki. Ticaretle edebiyat pek uyuşmasa da 1965 yılında liseden mezun olur Mustafa Doğrusöz. Ama üniversiteye değil askere gider. Tarihinin en zor yıllarını geçirmekte olan Kıbrıs adasında Türk-Rum çatışmaları başlamıştır. Henüz 16 yaşında olan Mustafa, vatan savunması için mevzidedir. 1968 yılına dek mücahitlik yapan Mustafa, koşulların düzelmesiyle, üniversiteye gitmeye karar verir.Üniversitede de yine ticaret ve matematik vardır Mustafa Doğrusöz’ün kaderinde. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde 4 yıl boyunca eğitim görür Mustafa Doğrusöz. Kıbrıs’ta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çok sevdiği memleketine geri döner Mustafa Doğrusöz, her şeyi göze alarak. Adaya dönüşünün ardından 23 Şubat 1974’te saat 11.00’de polislik görevine başlayan Mustafa Doğrusöz, saat 14.30’da da eşi Ümran Hanım ile Gaziveren’de evlenerek aynı günde iki güzel olaya imza atmış olur. Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de düğününe katılması Mustafa Doğrusöz için unutulmayacak anılar arasında yer alır.1974 Barış Harekâtı’nda, Serdarlı’da görevli olan Mustafa Doğrusöz, tüm Kıbrıslılarla birlikte, acılar ve sıkıntılarla dolu bir dönem geçirir. Polislik mesleğine ancak 4 yıl devam eden Mustafa Doğrusöz, kendine yeni bir yol çizmek için polislikten istifa eder.Mustafa Doğrusöz, polisliğin ardından, Söz gazetesinde işe başlar. Ancak hayallerini süsleyen gazetecilik değildir işi. Muhasebe bölümünde çalışmaya başlayan Mustafa Doğrusöz, hesap-kitap işlerine değil kaleme sevdalıdır aslında. Deneme mahiyetinde yazdığı köşe yazısı ile bir anda kendini gazeteci olarak bulur Mustafa Doğrusöz. Önceleri haşin ve saldırgan kalemi ile dikkat çeken Doğrusöz, daha sonra, çeşitli insan portrelerini tahlil ederek, genellikle hüzün taşıyan edebi yazılarıyla diğer köşe yazarlarından farklı olur. 1986 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı görevini üstlenen Mustafa Doğrusöz, 10 yıl boyunca görevini başarıyla yürütür. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Raif Rauf Denktaş, bu dönemde en yakın dostları arasında yer alır. Raif’in ölümünün ardından ilk kitabını da Raif Denktaş için kaleme alır Mustafa Doğrusöz.1996 yılında Cumhurbaşkanlığındaki görevinden ayrılan Mustafa Doğrusöz, tekrar basın dünyasına döner. Kuzey Kıbrıs’ın tirajı en yüksek gazetesi olan Kıbrıs gazetesinde yeniden doğar Mustafa Doğrusöz. Bu bir anlamda yuvaya dönüştür aslında. Mustafa Doğrusöz’ün gazetecilikteki altın yıllarıdır bu dönem. Kıbrıs gazetesinin Haber Koordinatörlüğü görevini yürüten Mustafa Doğrusöz, adını haberlerle değil köşe yazılarıyla duyurur. Buram buram Kıbrıs kokan, her kesimden isimsiz yazıları, kimileri için bir bilmece olur. Kendine özgü nostaljik yazılarıyla pek çok insanın gönlünü kazanan Mustafa Doğrusöz’ün Kıbrıs’a ve insana olan sevgisi hemen seçilir yazılarında. Kaleme aldığı güzel yazılarıyla herkes için bir gönül dostu olur......