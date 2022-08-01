Unutulmayan Büyük Şair Süleyman Uluçamgil

Kıbrıslı Türklerin Çanakkale savaşı niteliğinde Erenköy Direnişi özellikle aydın kesimin mücadelesi anlamında çok değerlidir. Geçen hafta yaşanan piyango bileti üzerine Erenköylü mücahitler yerine Rumların düzenli ordusu (RMMO) fotosunun konması, ülkemizin insanlarının kendi kültür ve tarihlerinden ne kadar uzak olduğu ,belli yaştaki kuşağın hiç bilmediğini bizlere göstermektedir. Okunmasa bilinmez, kitaba değer verilmese olacağı buydu.Bu direnişte şehit olan, Kıbrıs Türk şiirinin genç yaşta şehit olmasına rağmen en büyük isimlerinden birisi olan Süleyman Uluçamgil, kullandığı sözcüklerle ve yarattığı şiir diliyle, yazınımızda her zaman ayrı bir yeri olan büyük bir ustadır. Onu lise yıllarında yetiştiren Türkiye’nin usta şairi Arif Nihat Asya’nın elbette gelişiminde çok büyük bir katkısı vardır ama M.Kansu hocanın aktardığı bilgilere göre Arif Nihat Asya, sürekli Süleyman Uluçamgil’le ilgilenir ve onun ileride çok büyük bir şair olacağını etrafındaki öğretmen dostlarına söylermiş. Hocanın yanılmadığını Uluçamgil’in şiirlerini okuyunca çok iyi anlıyoruz.Emekli savcı, deneyimli hukukçu Hakkı Celal Önen, o gün yaşananlara şöyle aktarıyor: “1964 Temmuz ayında birçok arkadaşım gibi ben de Erenköyde gönüllü mücahitlik yapıyordum. O günlerde (20 Temmuz tarihinde) Mansurada olan Mangamızdan ayrılarak Bozdağ'da (Aytotoro) bulunan Rah. Naci Talat'ın mangasına görev yapmak için köyden ayrıldığım sırada Naci'nin Mangasında görevli Salâhi ile karşılaştık ve birlikte Bozdağ'a yürümeye başladık. Yolumuzun üstünde küçük bir Rum köyü olan Mosfilari köyüne yakın yol içinde Middle East takvim sayfasına sarılı kırmızı mantinli bir kutu bulduk, aldık ayni zamanda şüphelendik tuzak olabileceği konusunda. Hatta dere içinde koyup piyade tüfeği ile üstüne ateş etmeyi bile düşündük ama öyle de yapmadık ve elimizde köye doğru yürüdük. Bir ara Salahi mantini çözüp takvim kâğıdını da açtı ve bana çinko bir kutu olduğunu gösterdi, daha da çok süphelendik ve o şekilde Manganın olduğu yere geldik. Arkadaşlara "bakın ne bulduk" diye gösterdik. O sırada ben de sırt çantamı çıkarmak için odaya girmiştim, Naci "açmayın be bomba olabilir "diye o gür sesi ile bağırıyordu. Hüseyin Celâl da yatağında yatıyordu. Odada diğer manga arkadaşlarımız da vardı. Başımı kapıdan dışarı uzatıp baktığımda Süleyman’ı şüpheli kutuyu Salâhi’den alarak olmayabilir de dediğini ve açmak için hamle yaptığını gördüm ve odada hepimiz "açma " diye bağırıyorduk. Veee aniden bir büyük, kulakları sağır eden bir patlama sesi duydum ve karşıdaki çamaşır ipinin koparak yere düştüğünü gördüm, panik içinde idim/idik , dışarıda iki arkadaşımız yerde yatıyordu, panik içinde evin dışına çıkıp yardım diye bağırıyordum. Hemen bir van araba geldi ve iki yaralı arkadaşımızı koyarak gönderdik ancak Şehit olduklarını öğrendik. Olayın olduğu yerden bazı vücut parçalarını toplayıp oradaki ağacın altına gömdüğümüzü hatırlıyorum. Hüseyin Celâl arkadaşımız da bu olaydan yaralanmıştı. Şehit olan Süleyman ve Salâhi arkadaşımıza Işıklar içinde huzurlu istirahatler diliyorum. İlerleyen günlerde de Erenköy Savaşları ve Türkiyenin Uçaklar ile müdahalesi oldu ve topluca ölümden kurtulduk. Bu vesile ile Erenköy’de o dönemde mücahitlik yapmış komutan ve arkadaşlarımdan vefat edenlere huzurlu uykular sağ olanlara sağlıklı bir yaşam dilerim.”Yattığı yer nur olsun. Şiiri ve sanatıyla sonsuza dek yaşayacak.1944 yılında Dağyolu(eski adı Fota)’nda doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirip, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Adadaki toplumlararası çatışmalar şiddetlenince, Erenköy'ü savunmak için, üniversiteli arkadaşlarıyla Kıbrıs'a döndü. Ne var ki, bir saatli bombanın patlaması sonucu 21 Temmuz 1964 yılında şehit oldu. Şiirleri, 1960-1963 yıllarında Nacak, ölümünden sonra 1967- 1968 arasında Akın-Sanat gazetelerinde yayımlandı. Arkadaşı Orbay Deliceırmak'ın girişimiyle kitapları basılan Süleyman Uluçamgil yetenekli bir şair olarak değerlendirilmektedir. Adanın havasını, son derece canlı, akıcı ve duyarlı bir biçimde ve de Kıbrıs ağzına şiirinde yer vererek, kendine özgü bir şiir dili yarattı.1-Bir Şehitten Seslenişler (Orbay Deliceırmak tarafından yayımlandı, Lefkoşa, 1964),2-Asi (Orbay Deliceırmak tarafından, kendi şiirleriyle birlikte yayımlandı, Lefkoşa, 1966),3- Bütün Eserleri (Orbay Deliceırmak'ın derlediği şiirler, mektuplar, oyunlar, yarım kalmış roman, Lefkoşa, 1989).İnanıyorum bir tek vatanaYüreklere değgin dibeliktenNe çıkar aramızda Akdeniz varsaNe fark var aramızdaHep aynı sınırlarda sıvanmışızKimimiz “ölürken” diyoruzKimimiz “ölürkana”.HİSARLARHisarlar şehir şehir yöremizde şahidimizVatan olmanın tadınıBizim zorlunun zorlusu gelişimizleTatmışlarEvler köy köy içimiz, dışımız evlerKerpiç evler, ak sıvalı evler, taş evlerGönüllerimizle çöpelli köşelerindeGazi tuğlar, gazi kılınçlarBilirsiniz biziSahiplerinizin torunlarıyızBilirsiniz...Ve senİngiltere'nin sömürgeler bakanıBilmezsinBizi.Kıbrıs'ta Süleyman derler bir Türk varSoyu sopu bir boy toplumunTutsaklıktan içi kan ağlarBilmezsin27 Ocak 1958 işteBugün için günü geldiÖğrenmelisin.Senİngiltere'nin sömürgeler bakanıBilmezsinLefkoşa'nın Girne Kulesi’ni27 Ocak 1958 işteBu gün için günü geldiÖğrenmelisinHisarlar hisarlarZorlu hisarlarYağ kazanlarının kızgınlığınaTaşı taşına şahit hisarlarGönlümüz kanımızla taşlarına hakkedilmişÖlürken gülenlere aşık hisarlarHey hisarlar hisarlarTaşı taşına üzgünDert ortağı hisarlarVerin taşınızı toprağınızıBunlar fethin insanlarıVerin vatan olmayı onlarla tatmışlığınızıAtsın Memedler İbrahimlerDüşmanın delikli tüfeğine,Uçağına, topuna, zırhlısınaAtsınFırlatsınÇarpışır da tutsaklığın dayanılmaz ağırlığıGönüllerin kutlu ereğiyleMahsun bakışlarımızla hisarlarDört yüz yıl önce o şanlı fethin azmiyleUfaldığı gözlerdeBüyür büyür de şimdiArkadan ecelsizKara ölüm gibiZindan olurlar.Çek telgrafçı telgrafınıBugün için günü geldiBenden selam söyleO sömürgeler bakanınaHangi hakla yerleşmiş vatanımaBuradakiler insan mı değilZencir bileklere düşman mı değilDe ki tarih okusunTarih düşünsünDüşünsün de kulakları aşınsınMoskof olsunİngiliz olsunFransız olsunNe olursa olsunSöyle ki kendine, milletine düşmanlığımÇokturDevamını isterse söyleyecek başka sözümYoktur.Süleyman Uluçamgil, 20 yaşında yitirdiğimiz yetenekli bir şairdir. Kısacık ömrüne çok şeyler sığdırabilmiştir. Yalnız şiir alanında değil, düzyazı alanında da eserleri vardır. Bütün eserleri; Orbay Deliceırmak tarafından derlenerek, şehit oluşundan 25 yıl sonra kitaplaştırıldı.