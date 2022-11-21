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Uluslararası Türkçe ve Edebiyat günleri yapılıyor

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Uluslararası Türkçe ve Edebiyat günleri yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri)ve Girne Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği Bölümü) 21-23 Kasım 2022 tarihleri arasında“Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” isimli bir program düzenliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Mustafa Yeniasır özetle şunları söylediler:



21 – 23 Kasım 2022 tarihleri arasında Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerinin ortaklaşa çevrimiçive yüz yüze düzenleyecek olduğu program, toplamda iki buçuk gün sürecek ve öğrencilerimizin kişisel, mesleki becerilerine önemli bir katkı sağlayacaktır.
Açılış konuşmalarını Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’un yapacağı programa; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Filiz Mete, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Gülsine Uzun online olarak katılacaklar ve birer konuşma yapacaklar.



Ardından program iki buçuk gün boyunca 5 ayrı panelle devam edecek.Özellikle Kıbrıs Türk Romanı ve Bekir Kara,Kıbrıs’ta Folklorun Dünü-Bugünü ve Geleceği,Kâmil  Özay, özel oturumları dikkat çeken oturumlar. Yazınımızın ve kültürümüzün irdeleneceği bu oturumlar sonrası sonunda Üniversiteler Arası Şiir Yarışmasına katılıp dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecektir.
Düzenleyecek olduğumuz bu etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve halkımız davetlidir.
 
 
 
 
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