Uluslararası “Müz-ler Sanat Sempozyumu” sergi ile son buldu

“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında gerçekleşen 1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen sergi ve kokteyl ile son buldu.

“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında gerçekleşen 1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen sergi ve kokteyl ile son buldu.Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 20 – 27 Eylül tarihleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda hayat bulan sempozyum kapsamında KKTC, Türkiye, Kosova, Ürdün, Belçika ve Arnavutluk'tan 18 resim, heykel ve seramik sanatçısı, halkın da katılımıyla eserlerine hayat vermişti.Sempozyumun kapanış etkinliğinde ise bu eserler, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda sergilendi.Kapanış etkinliğinde CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da yer alırken, etkinlik sonunda sanatçılar Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a iki eser hediye etti.-Şehre çocuk sanat müzesi kazandırılacak1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu’nun nihai amacının, kente bir çocuk sanat müzesi kazandırmak olduğu açıklandı ve hafta boyunca 18 sanatçının hayat verdiği eserlerin, açılması planlanan müzede sergileneceği kaydedildi.