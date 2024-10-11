Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Rauf Kasımov Piyano Resitali ile devam ediyor

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Rauf Kasımov'un piyano resitali ile devam edecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ünlü piyanist Rauf Kasımov, 70. Yaş kutlamaları çerçevesinde vereceği piyano resitalinde, Albinoni, Handel, Mozart, Clementi, Chopin, Scriabin, Prokofiev, Piazzolla, Mustafazade ve Hacıyev' in eserleri seslendirilecek.



Bellapais'te yer alacak konser saat 20.30’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl 22.'sini düzenlediği Festival, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla yapılıyor.



Festival, 14 Ekim Pazartesi akşamı Lelya Bayramoğulları ve Tutu Aydınoğlu’ nun sunacakları Flüt – Piyano Resitali ile devam edecek.





Tüm konserlerin biletleri, Deniz Plazalardan Bellapais Manastırı Bilet Ofisi'nden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com üzerinden temin edilebilecek.

