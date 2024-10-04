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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Piyano Trio konseri ile devam edecek

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde pazartesi, Piyano Trio konseri yer alacak.

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Piyano Trio konseri ile devam edecek
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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde pazartesi, Piyano Trio konseri yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22’ncisi düzenlenen Festival, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkıları ile yapılıyor. Festival’de 7 Ekim Pazartesi günü Piyano Trio konseri sunulacak.
Bellapais Manastırı’nda pazartesi akşamı saat 20.30’ da başlayacak Piyano Trio konserinde, Londra’dan katılacak sanatçılar Nihat Ağdaç (keman), Thomas Isaac (çello) ve Emil Duncumb’dan (piyano) oluşan Trio, Mendelssohn’un ve Dvorak’ın piyano triolarını seslendirecek.
Festival, 10 Ekim Perşembe akşamı dünyaca ünlü opera sanatçıları İtalyan Tenor Massimiliano Pisapia ve yaşamını Fransa’da sürdüren Soprano Burcu Uyar’ın, İtalyan piyanist Achille Lampo eşliğinde verecekleri konserle devam edecek.
Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plaza mağazalarından, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com’dan ulaşılabiliyor.
 
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