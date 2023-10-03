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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21. gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Mezzo Soprano Oksana Donika, Çellist Susanna Orçan ve Piyanist Irina Akkök’ün yer alacağı konserle devam edecek.
Bellapais Manastırı'nda saat 20.30’da başlayacak konserde; Bach, Dvorak, Marcello, Glinka, Schubert, Viardot, Saint-Saens, Bizet, Ponchielli ve Orff'un eserleri seslendirilecek.
Festival, 11 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek.
Konser biletleri Deniz Plazalardan ve online olarak: biletfest.com’dan temin edilebilecek.
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