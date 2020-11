Ulu Önder Atatürk 82. ölüm yıldönümünde anıyoruz

Kasım bir üzgünce aydır Kıbrıs’taDeniz yöremizde kükrer uğultularlaKayalar şimşeklerden daha önde, en öndeSoğuk gözyaşı döker yazdan arta kalan yitik şarkılaraHani ya nerde şimdi o cıvıl cıvıl yazlıklarHani ya nerde o kumsalar plâjlarBir delice yel eser toz duman kesilir yollarSonra süt beyaz bulutlar akını başlar ToroslardanBir yağmur boşanır yanık toprağa geceden öğleye dekMosmor olur günbatımında dağların doruklarıArtık dallar çiçek açmaz,sular çağlamazAcı çığlıklarla göçer turnalarŞu kır evi karanlık, şu ova ıssız.Şu dağ köyünün yamaçlarında guguklu kuşlarlaGüzel gün,ayışığıBahar sayıklar KıbrısGünlerce sürer bu gönül üzgünlüğü,bu iç kapanıklığıGündüz bulutlara, gece yıldızlara dokunsun ağlayacakYa sen insanları sor, insanların iç dünyalarını, yürekleriniGökler boşanır, dolar ham sorunlarla küçük evrenKimi köylü sabanın kuyruğunda üzgünKendi içindeki sesi dinler sabahtan akşama dek:“Öldü Atatürk’üm,O gitti,tam 22 yıl yarın“Giden efendiliğimin ardından içim tutuşur, yanarım”Kimi işçi uykusunda bütün bir geceSıcak bir yuva, toplumsal güven sayıklarVe neden sonra yıldızlara açık gözbebeklerineAtatürk’ün düşü girer de ağlar.IIOn kasım sabahı LefkoşaUykudan yeni kalkmış,sayrıBir baş gibi açar gözleriniMağazaların bir bir kalktıkça kepenkleriHoroz sesleri duyulur ilk gün ışığına karşıcıDar sokaklar, basık evler gerinir, esnerKenti çevreleyen hisarlara vurur da güneşTa uzaklarda Trodos ve Beşparmak dağlarındaUfku saran sisler dağılır gayrıOkullu çocuklar,izciler geçer sokaklardanMehmedler geçer tunç bilekli, şimek gözlüDik vücutlar üstünde başlar öne eğikBayraklar yaslı, boyunlar bükükOn kasım sabahı 9’u 5 geceToplanır büstü önündeYüzyirmi bin canOn kasım sabahı 9’u 5 geceTanrı katında,Atatürk’leSarmaş doloş yirmisekiz milyon insanNemli gözler ötesinde açılır çağ çağAydınlık sütunlarda uygar dünyalarBiter bu güz mevsimi, diner bu yas daEvrensel acıya, kasvete inatDüşüncede sınırsız bir bahar mevsimi başlarAtatürk kafamızda yüreğimizdeAtatürk kolumuzda bileğimizdeAtatürk evreni kucaklayan tümAtatürk çağlar sonra doğacak en aydınlık gün.III.Her kasım sabahı Toroslara bakan penceresineBir dertli ozan oturur daÖzgürlük egemenlik diye sessiz gözyaşı dökerSonra gündoğumuna, denize dalar düşünceleriSonra Atatürk’ü düşünür ağardıkça dağların doruklarıSonra bir şimşek çakar,Sonra bir yas çökerÜç defa satılmış bür yurdun her tepesine.Özgürlüktü o, evrenle yaşıtBür tükenmez ışıktıSereserpe uzanmış aydınlık toprağa yemyeşilKişilerin ülküsü, ulusların kardeşliğiUygar kentlerin mutluluğu, sevinci, neşesiSınırdaki askerin yüreğinde inançÖğretmenin besmelesiÖğrencinin sabah duası, ilk dersiO’nu gördük yurdun çiçkeklerinde, yapraklarındaO’nu gördük 27 Mayıs, Devrim bayraklarınaHâlâ sıcaklığı ellerimizdeHâla ölümler,özgürlük ötesindeBir ses olur dolar içimize bin yıl sonra gelecektenO’dur başaklarda bereket, göklerde rahmetO’dur toprağın ruhu, toprak altındaki suO’dur denizlerin tuzu, dağların doruğuO’dur gün ışığı, tan yeri, ağaran ufukO’nun şavkı vurmuş kafastasınaTürk değil misin be? Ne durursunDoğrul, kollarından şu zincir kopsun!Atatürk şimdi Türk yuvaları beklemektedir.Atatürk geleceğin adamını aramakta,Türk beşiklerde uyuyan bebekleriUmut ve bilim sütüyle beslenmektedir.Osman Türkay (Beşparmak 1960)GURBETTE VATAN VE ATATÜRK DÜŞÜNCELERİBeş yıl gurbetteBatı acununda bir büyük kentteVatandan ayrı onulmaz acılarlaÖksüz yaşadımAyaklarım yeryüzündeBaşım yedi kat gökteEvrensel sarsıntılarda toprağa yakınUlu ağaçların yanısıraKöksüz yaşadımYıllarca düşüme girdi cüce BeşparmakYıllarca gönlümde yattı TrodosDağ dağ, ova ova çatladı tohumUmutlar boyunca yeşerdi toprakDedim ki nasıldır şimdi limasolMasıldır Girne, Lârnaka,BafYoksa bir uzun uykuda mıHısarlar koynunda yiğit LefkoşaTarih MağusaYıllarca düşümde yaşadı TürkiyeYıllarca bir büyük ateş içinde yandımHer düşünce bir şimşek gibi çaktıkça boşluktaBir yıldırım koptu sandım kafatasımdanBir tuhaf ülkeydi yaşadığımBütün duygularıma yabanYollarında tarih, yapılarında gelenek kokanHavası sisli, iklimi kancık, sesleri boğukOcak ortasındaymış gibi İlkbahardaİnsanı soğuk, toprağı soğuk, renkleri soğukParası, karısı, kızanı soğukBastım o yaban illerin toprağınaHer adım başına bir sarsıntı olduDağlar koparcasına evrensel depremlerle topraktanKopum paramparça dünyalarımlaMaddem bir yanaRuhum bir başka yanaDedim ki benim bir yurdum var:Kıbrısla Birleşmiş TürkiyeArtık ayrılmaz kalbimi ondanAtomu bir milyar parçaya bölenNe kılınç, ne de dehâKalbim o Ata yurdundundan unutulmaz anılarla doluHaykırdım çığlık çığlığa günler geceler boyuAnne AnadoluAnne AnadoluHani doğduğum o şirin köyNerde Ömrümün Beşparmak dağlarıNerde benim Girne’m,Lefkoşa’m, Mağusa’mTüm vatan öksüzlüğünde yorgun argınKaç gece buhranlı düşler içinde belirdi MersinKaç gece Toroslar gönlüme uzandı boylu boyuncaKaç gece kızakla imdim PalandökendenKaç gece yağız atlarla tırmandım AğrıyaKaç gece, ışık ışık,dalga dalga, pul pulTaymis kıyılarında bir uzun gezintideKalbimin içinde güldü İstanbulBozkırlar boyunca uzardı bir mutlu düşünceIşık mıydı, toprak mıydı, neydiBir şimşek çaktı mı boşluktaAtatürk’ten bir parçaydı o benceGünler bir kuru yaprak gibi düştükçe ömrün dalındanHer an kendimi öz yurtta sanırdımBir başka dünyaydı o hem ne garip yönleri vardıO dev şehrin meydanlarında Atatürk’ünBir heykelini bile görmeyinceO derin uykudan hıçkırıklarla uyanırdımŞu sokak sisli,bu yapı paslı, kapkaraBu şehir başka, burası Londra!Bir vatan özleminin sonsuzluğundaÖmrüm olgunluğa yönelen meyvalarla her yemek vaktiDökülü dökülüverdi porselen tabaklaraBeş yıl gurbette geçen ömrün zalim saatlarındaUzun saniyeleri saydımSandım ki her bahar, her yazBir köy düğünündeYa Mesarya’da, ya Çukurovadaydım.Yürüdüm yıllar boyu düşlerimin ülkesinde, yayaİklimle, mevsimle değişti alınyazımÇorak bozkırlarda başıboş, özgürDudaklarım çatladı susuzluktanKara toprağa sırt üstü yattım da akşam oluncaBir elim uzadı Kars’a değinBir elim okşadı Edirne’yiBaşım yastık belleyip düştü de Zonguldak’aAyaklarım kök saldı Kıbrıs’ta ana toprağaBenimle güldü, benimle ağladı her şeyBüyüdü kalbim, büyüdü sevincimDoğuda dadaşım,Batıda efemKuzeyde KaradenizlimGüneyde esmer kardeşimTürk kardeşimTürkmen kardeşimIIBeş yıl her günün duygulu saatlarındaBeş bin yıllık zamanıVatan coğrafyası üstünde tüm yaşadımVücudum Batı’da, ruhum Doğu’daBir yanda öldüm yaşadımÖte yanda güldüm yaşadımTutundum aydınlık sütunlarına gökkubesininHep O’nu düşündüm,her saniye O’nuSamsun kıyılarından Ergenekon’uSordum O tarih mi, tarihin gözü, kulağu; nesiAklımda ne Britanya MüzesiNe de Britanika AnsiklopedisiBir sonsuz düşünceydi oSereserpe uzanmış aydınlık toprakta yemyeşilKişinin özgürlüğü, ulusların kardeşliğiUygar kentlerin mutluluğu, sevinci, neş’esiBir yaşlı güve yürüdü mü bir tozlu yapraktaDuydum O’nun kulaklarıylaÜç bin yıl önce AltaylardanEcdat soluklarıyla uzayan en güzel sesiHer şeyde O vardı, her şeyimde hep ONew York’ta Özgürlük Anıtı,Londra’da Big BenEyfel Kulesi bile Sen nehrinden önce O’na bakardıBir ışık sarardı çepçevre yıldızlarıEn büyük sevinç, en güzel umutAnıt- Kabirden ta Merih’e kadar uzardı.IIINe kadar da baygındı şu Kasım sabahlarıIşıklar ortasında kara bir yılan gibiKıvrılan Taymis nehri kıyılarındaİnsanca acılarla kasvete inatGüzeldi güzel olmasına bu saatlarda dünyaUyurdu bir mavi tül perdesi altında Büyük Britanyaİğreti aynalarla kırılmış paramparçaÜstünde güneş batmayan imparatorluklarınBuğdaylı,altınlı,petröllüPırlanta rüyasındaYüzyıllar öncesi böyle üzgün mü akardı TaymişBöyle derin bir uykuda umutsuzSayıklar mıydı Westminister ile BuckingamCeviz iriliğinde plâtinler elmaslarKıymetli taşların parıltısı taçlar tahtlarYeryüzünde kuvvetle mağrur başlarYa hele Okyansulara koşanUygar dediğimiz şu sularŞu köprüler,şu tekneler, şu rıhtımlarKişiye kıtadan kıtaya yol açan buhar...Sarsıntılara dolu geçmişteSavaşlar, şanlar, şerefler, zaferler, yenilgilerBir bir açardı gün ışığına hortlak perdeleriHer nefes alışta,her an çekişteBir yanda kafası yükün altında kopan zenciÖte yanda ışıkla yıkanmış salonlardaŞampanya yerine içilen halis insan kanıŞurada belkemiği,burada kafa tasıHani ya nerde kaldı İspanyol armadasıBakınız Jan Dark’ı bile nasıl yıkmışlar bu ateşteBöyle değildi,hâşâBu rıhtımlarda şahlanan eski çağlarGelecek büyük günlerin düşleriyle gururluOkyanusları sıkıştırdı avuçlarındaBritanya adasının deniz gözlüSarışın sıska çocuklarıŞarkılar yükselirdi dudaklarınaŞarkılar baharat, kavuçuk üstüneHindin çayı keteni, Mısırın pamuğu, pirinciPetrol kokardı Arap çöllerini öperken dudaklarıIVİlk ışık,ilk şimşek, ilk gökİlk kıyamet koptu Gelibolu’daİlk yıldırım:Mustafa KemalDünya o gün bir dahaSarsıldı yerindenİlk özgürlük türküsü tutsak uluslarınİlk nur Asya’yaİlk aydınlık O’nunla düştü AfrikayaKölelik yıkıldık kişilerin ulusların kaderindenUzak Doğu’dan Uzak Batı’aO’nda bir sonrasız ışık vardıBir mutlu sevinçBin yıl sonra doğacak çocuğun yüreğindeBin yıl önceden o çarpardıKaç Kasım sabahı ölümünle üzgünTaymis kıyılarında bir küçük parka oturdum daSessiz gözyaşı döktüm.İlkin bir şimşektin,bir yıldırımŞimdi milyonca yürekte umutGazi Paşam, Atatürk’üm.Bıraktığın türküler söylenir cümle acundaBıraktığın türküler KıbrısımdaYa özgürlük, ya ölümUygar kentler sathında aydınlığınBak nasıl barıştık çevrendeGrenwich, Tower Bridge, Big BenNe kadar mutluyum bilsenDört yanımı sarmış dost ışıklarAydınlık çağlara yöneldikAya değdi başımızYıldızlar avuçlarımızdaYükselmedeyiz daha daYurtta barış var,evrende barışKöleliğe baş kaldırtmayız sevmekle seniYeryüzünden başkaMerihte de,Ayda da.Osman Türkay (Beşparmak 1959)