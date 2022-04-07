“Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” sergisi Antalya'da sergilenecek

“Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergi, 13 Nisan - 17 Temmuz tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in (1840-1917) eserleri sergilenecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Girne’deki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide, Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın’ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer alıyor.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, sergide, aralarında Öpücük, Sonsuz Bahar, Düşen Adam, Eve gibi ikonik yapıtların da olduğu 22 heykel yer alıyor.

Sergi kapsamında, 12 Nisan Salı günü, koleksiyoner Erbil Arkın ve sergi küratörü Oya Silbery’nin katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.

Moderatörlüğü’nü Doç.Dr. Ebru Nalan Sülün’ün yapacağı söyleşi, Rodin’in heykel sanatını dönüştürücü kimliğinin yanı sıra, Erbil Arkın’ın güzel sanatlara olan ilgisinin ve Rodin tutkusunun “Doğu Akdeniz’in en büyük Rodin Koleksiyoneri”ne dönüşmesine ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin kuruluşuna uzanan öyküsüne odaklanacak.

Sergiye paralel olarak düzenlenen ve ilki 16 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olan AKS Öğrenme Çocuk Atölyeleri’nde farklı yaş gruplarından çocuklar, modern heykelin büyük ustası Auguste Rodin’i tanıyarak birbirinden renkli heykeller ortaya çıkaracak, eğlenceli sanatsal bir deneyime ortak olacaklar.

Yetişkinler için düzenlenen ve 12 Mayıs 2022’de başlayacak “Heykelin Ustaları-Ustaların Dünyaları” seminerinde Rönesans’tan günümüze heykel sanatı, bu sanatın büyük ustalarının izleğinde aktarılacak. Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün yürütücülüğünde gerçekleşecek seminerde heykel sanatının zamandaki yolculuğu Michelangelo, Giacometti, Picasso, İlhan Koman ve heykelin çağdaş sanattaki temsillerine damga vurmuş günümüz sanatçıları üzerinden anlatılacak.