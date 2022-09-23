TÜRKSOY Opera Günleri’ne muhteşem kapanış

23. TÜRKSOY Opera Günleri Bellapais Manastırı’ndaki kapanış konseriyle tamamlandı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde düzenlenen 23. TÜRKSOY Opera Günleri’nin kapanış konseri önceki akşam Bellapais Manastırı’nda yapıldı.Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kapanış konserinde Kazakistan’dan Uralhan Seilbekova ile Shynggys Rassylkhan, Kırgızistan’dan Elgız Beıshenbaev ile Atakhan Aibek Uulu, Özbekistan’dan Malika Normatova, Türkiye’den Damla Burcu Kılıç Sayın ve Kuzey Makedonya’dan Eleonara Djodjoska, Kırgız Piyanist Yuilia Babich eşliğinde sahne aldı. KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ’ın sahne aldığı konserde sanatçılar, kendi ülkelerinin halk türküleri, ulusal opera aryaları ile dünya klasiklerinden örnekler sundular.Kapanış konserini Meclis Başkanı Zorlu Töre de izlerken, konserin sunumunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan Serda Tüzel ile Nevin Özkul yaptı.Kapanış konserinde konuşan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ülkede operanın sevilmesinde TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin etkisinden bahsederek, KKTC’nin bu etkinliğe ev sahipliği yapmasının kültürel ve sanatsal anlamdaki önemine değindi.TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin, opera sanatına gönül vermiş KKTC’li sanatçıların sanatlarını uluslararası alanda icra edebilmelerine de olanak sağladığını kaydeden Zaimağaoğlu, TÜRKSOY’un farklı sanat dallarındaki etkinliklerine de ev sahipliği yapmak istediklerini söyleyerek, TÜRKSOY’a teşekkür etti.Kültür Dairesi organizasyonu ile 1994 yılından beri düzenlenen 23. TÜRKSOY Opera Günleri, bu yıl Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov’un doğumunun 100. yılına ithafen düzenlendi ve etkinlik kapsamında Amirov’un sanatsal çalışmaları ile özel fotoğraf arşivinden oluşan fotoğraf sergisi de açıldı.