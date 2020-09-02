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Türk hamamları resme taşındı

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Sanatçı Lidiya Drozdova, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yağlı boya tekniğiyle Türk hamamlarını resmetti

Türk hamamları resme taşındı
 
 
Sanatçı Lidiya Drozdova, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yağlı boya tekniğiyle “Türk Hamamları”’nı 200 x 300 cm, 210 x 400 cm ve en büyüğü olan 300 x 600 cm olarak resmetti.
Çeşitli ırklardan kadınların hamamdaki figürlerini tuvale yansıtıldı


Sanatçı Lidiya Drozdova, Kıbrıs Sanat Müzesi için resmettiği “Türk Hamamları” adlı eserlerinde renklerin tonlaması, kontrast, perspektif ve derinlik, bir bütün halinde yağlı boya tekniği ve oryantalist bir bakış açısıyla, kadınların hamamdaki figürlerini tuvale yansıtmıştır. Drozdova, çalışmalarında ünlü Fransız sanatçı D. Ingres’in neoklasik tarzını da hatırlatmaktadır. Bu eserlerde kadınlar arasında hamamda düzenlenen eğlenceler, hamamların yıkanma bölümündeki mimari özellikler ve hamamlarda kullanılan geleneksel eşyalar birlikte tasvir edilmiştir. Sanatçı eserlerinde çeşitli ırklardan kadınları birlikte resmederek eşitlik ve hoşgörüyü de göstermek istemiştir.
 
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