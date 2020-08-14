Türk dünyasından 40 sanatçının eserleri YDÜ'de sergileniyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında düzenlenen, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyasın’dan toplam 40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi” açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyasın’dan toplam 40 sanatçının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açıldı....

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Güzel Sanatlar Karma Sergisi”’ne Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü Müdürü, Dekanlar, Öğretim elemanları ve sanatçılar katıldı…



Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ; “Dünyamız farklılıkların ve çeşitliliğin mükemmel bir birleşimidir”

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Dillerin, kültürlerin ve sanatların farklılığı fikirlerin büyümesi ve zenginleşmesinin temeli olduğunu belirterek başladığı konuşmasında; sanatçılar da kendilerine özgü dillerini geliştirerek fikirlerin zenginleşmesine katkıda bulunurlar dedi.

Prof.Şanlıdağ; “Sanatçının her eseri farklı bir olayı, duyguyu ifade eder. Karma sergiler de katılımcılara sanatçıların hazırladığı birçok farklı fikir ve duyguyu aynı anda deneyimleyebilmesini sağlar. Farklı akımlara, üsluplara bağlı olan ya da bağımlı ve bağımsız çalışan sanatçıların yapıtları tek bir çatı altında sergilenir.

Prof.Şanlıdağ; “Bu tür sergilerdeki özgün eserler, görsel kültürün gelişmesine katkı sağlamaktadır.”

Ayrı ayrı eserlerini kişisel sergilerinde izleme fırsatı bulduğumuz sanatçıların çalışmalarını aynı mekân ve aynı dönem içerisinde izlemek hem sanatçılar açısından hem de sanatseverler açısından dönemin sanatsal gelişimi adına bize ipuçları ve bilgiler vermekte. Bu tür sergilerdeki özgün eserler, yoğunlaşılan olay, konu ve dönem üzerinde önemli fikirler vermekte ve en önemlisi de görsel kültürün gelişmesine katkı sağlamaktadır.



Prof.Şanlıdağ; “Sergilemenin üç önemli unsuru; Sanatçı, Ziyaretçi ve Düzenleyicidir”

Sergilemenin üç önemli unsuru; Sanatçı, Ziyaretçi ve Düzenleyicidir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 353. sergi olan “Güzel Sanatlar Karma Sergisi” ile sanatseverlerin, ülkemizden, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya’dan ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden sanatçı ve akademisyenlerin eserlerini izleme fırsatı bulacağız. Bu bağlamda Sergi küratörü sevgili Erdoğan Hocamıza, sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesine vermiş oldukları destek ve siz değerli sanatseverlere katılımınız dolayısıyla teşekkür eder, iyi seyirler dilerim.” İfadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve sanatçılar tarafından serginin kurdelesi kesildi. Sergi 24 Ağustos 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.