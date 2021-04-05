TUFAD’tan Kıbrıs Kültürüne önemli katkı

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD ülkemizin içinde bulunduğu pandemi koşullarında bile Kıbrıs Kültürüne katkı koymaktan vazgeçmedi.

Eğitimci Yazar Akile Ruh’un derlemesiyle ortaya çıkan “Garaböcü” isimli masal kitabı Kültür Dairesi katkılarıyla ve TUFAD işbirliğiyle basıldı. Geçtiğimiz günlerde basımı yapılan masal kitabı yazar Akile Ruh ve Dernek Başkanı Arzu Turgay tarafından Kültür Dairesi müdürü Kerim Akpolat’a hediye etti.Ziyarette bir konuşma yapan Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat kitabı çok beğendiğini belirterek şunları söyledi “Kitabın büyük bir emek ve titizlikle basıldığı kalitesinden belli oluyor. Kültür Dairesi Müdürlüğü olarak bu tip eserlere katkı koymaktan büyük memnunluk duyuyoruz” dedi.Dernek başkanı Arzu Turgay ise TUFAD olarak kültürümüze böylesi bir katkı koymaktan gurur duyduklarını belirtirken “Ülkemizin mevcut pandemi koşullarında dernek olarak üretmeye devam ettik. Hedefimiz bu masalların devamını topluma ve çocuklarımıza kazandırmak. Hepimiz nenelerimizden dedelerimizden dinlediğimiz masallarla büyüdük. Şimdi bizim çocuklarımız da bizden masallarla büyüsün istiyoruz” dedi.Eğitimci Yazar Akile Ruh ise bir masal kitabı çıkarmanın 20 yıllık hayali olduğunu belirtti. Ruh hedefinin kültürümüzü yeni nesillere aktarmak olduğunu dile getirerek, “Yıllar önce bana bu masalı anlatan Hamide Nine’yi tekrar anmak isterim. 20 yıllık hayalim olan bu kitabı ortaya çıkarmamızdaki katkılarından dolayı Kültür Dairesine ve vesile olan Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.Kitaba çok büyük bir ilgi olduğunu belirten Eğitimci Yazar Akile Ruh “Ne yazık ki ikinci baskı için ciddi bir maddi imkansızlık içinde olduklarını ifade ederek “Pandemi koşullarında ne kadar olur bilemiyorum ama şimdiden yoğun bir sponsor arayışına girdik sizlerin de desteğini bekliyoruz” diye konuştu.Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat böylesi önemli eserlere daire olarak katkılarının devam edeceğini söyledi ve en yakın zamanda “Garaböcü” kitabı için elinden geleni yapacağına dair söz verdi.