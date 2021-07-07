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TUFAD'dan "Bir Meselimiz Var" etkinliği

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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin Kültür Dairesi sponsorluğunda bastırdığı “Garaböcü” kitabını tanıtıyor.

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TUFAD'dan "Bir Meselimiz Var" etkinliği
 

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin (TUFAD) ilk kitap projesi olan "Garaböcü" bir Kıbrıs Halk Masalı. 1924 doğumlu Hamide İbrahim Paşaoğlu’nun annesinden dinlediği ve kendisinin de çocukları ile torunlarına anlattığı “Garaböcü” masalı Cuma gün AKM bahçesinde düzenlenecek masal anlatma etkinliğiyle tanıtılacak.


 
Eğitimci - Yazar Akile Ruh Ekizoğlu’nun derlemesiyle yayınlanan kitabın tanıtımı masal anlatımı ve ve müzikle renklendirilecek.

Bütün halkımızın çocuklarıyla birlikte davetli olduğu tanıtımda çocuklarımız evlerinden getirecekleri yastıklara oturup masalı dinleyebilecekler.
 
“Bir Meselimiz Var” adı altında yapılacak etkinlik 09 Temmuz Cuma gün saat 19:00 da başlayacak ve ücretsiz olacak.


 

“Bir sıçan ile garaböcünün karşılaşması, arkadaş olması ve yardımlaşması”nın anlatıldığı kitabın illüstrasyon ve grafik tasarımını Mehmet İlkerli, düzeltisini de Meryem Yıldız yaptı. Gelişim Psikoloğu Psk. Dr. Fatih Bayraktar’ın danışmanlığında hazırlanan kitabın ana okul ve ilkokullarda kaynak kitap olarak kullanılması KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından uygun görüldü.

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