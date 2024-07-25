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Töre, Bülent Günkut’un kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisine katıldı

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Töre, Bülent Günkut’un kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisine katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,  Bülent Günkut’un, yaşam öyküsünü ve kariyerini kaleme aldığı "Bülent Günkut 70" kitabının imza gününe ve fotoğraf sergisine katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan imza gününde konuşma yapan Töre, Bülent Günkut’un 70 yıllık yaşamı boyunca birçok ilke imza attığını ve bugün bu eserle de başarılarını ölümsüzleştirdiğini söyledi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e de teşekkür eden Töre,  derneğin bıkmadan usanmadan hastalara yardım etmeye ve şifa dağıtmaya devam ettiğini ifade etti.
Töre, çalışmalarından dolayı Bülent Günkut ve Raziye Kocaismail’i tebrik etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, günün anlam ve önemine uygun açılan anı defterini de imzaladı.
Konuşmaların ardından fotoğraf sergisi gezildi.
Günkut’un kitabının gelirinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne verileceği açıklanmıştı.
 
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