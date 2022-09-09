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Tiyatronun Eylülü "Kurlama" ile devam etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, nitelikli oyunları seyirci ile buluşturmaya devam ediyor.

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Tiyatronun Eylülü "Kurlama" ile devam etti

 

Arabahmet Bölgesi’nde yer alan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde devam eden Tiyatro’nun Eylülü’nde üçüncü oyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’ndan “Kutlama” oldu.  

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Harold Pinter'ın son oyunu olan “Kutlama”nın yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ, dramaturgunu ise Dilek Tekintaş üstlendi.

Oyuncular ayakta alkışlandı

Oyuncu kadrosunda ise Can Ertuğrul, Erkan Sever, Selim Can Yalçın, Selin İşcan, Çağlar Polat, Pınar Demiral, Şehnaz Bölen Taftalı, Özgür Efe Özyeşilpınar, Gizem Akkuş ve Orçun Tekelioğlu yer aldı.

Lüks bir restoranda akşam yemeği yiyenlerin birbirlerine karşı olan üstünlük mücadelesini ortaya koyan oyun, bireylerin mutluluk ve varlık anlayışlarını izleyicilere sorgulatıyor.

İstanbul Şehir Tiyatroları’na teşekkür plaketi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da takip ettiği oyunun sonunda oyuncular salonun tamamını dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kültür İşleri Sorumlusu Barış Refşkoğlu tarafından oyuncu Erkan Sever’e gecenin anısına plaket takdim edildi.

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