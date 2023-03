Tiyatro sahnesinden adalet haykırışı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sebebiyle “Paraya Hayır” oyununu sahneledi

Tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiği ve koltukların tıka basa dolduğu gecede duygulu anlar yaşandı.LBT ekibi oyun öncesi sahneye çıkarken, tiyatronun en genç oyuncusu olan Ekin Karaböcek, LBT’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisini okudu; bildiride depremde yaşamını yitirenler için adalet arayışına vurgu yapıldı. İzleyenler, bildirinin okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamadı.LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, son yıllarda 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün buruk kutlandığını ifade ederek, pandemi döneminde kapalı kalan tiyatronun bu yıl da deprem nedeniyle yine hüzünlü olduğunu, ama her şeye rağmen sahnede olmak zorunda olduklarını belirtti.Tiyatronun Kurucusu Yaşar Ersoy da tiyatronun olmazsa olmazının seyirci olduğunu kaydederek, seyirci var olduğu sürece, tiyatro ve sanatçıların var olabileceğini söyledi ve Tiyatro Gününde sanatçılarla birlikte olan izleyenlere teşekkür etti.Güney Kıbrıs’ta beş tiyatro binası olmasına karşın, Kuzey’de tek bir tiyatro binası dahi olmadığını söyleyen Ersoy, bunun sadece yöneticilerin değil toplumun da ayıbı olduğunu söyledi.Tiyatro binası sorunu nedeniyle yetkilileri eleştiren Ersoy “Onların bir derdi vardır, külliye yapmak.” ifadelerini kullandı.Tiyatronun olmazsa olmazı siz seyircilerdir. Sizler var olduğunuz sürece bu tiyatro ve sanatçıları var olabilir. Dünya Tiyatro Günü’nde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz.Yıllardır zor günler yaşadığımız söyleniyor. Ben 53 yıldır hiç ara vermeden zor zamanlara rağmen hep tiyatro yapıyorum. Ancak bu zor günler hiç bitmedi hayatımızda. Yıllardır tiyatro binası kazanmak için uğraşıyoruz bugün dünyanın tek bölünmüş başkenti Lefkoşa’nın Güney yarısında beş tiyatro binası var. Sadece Güney Lefkoşa’da diğer illeri saymıyorum bile. Ancak kuzey yarısında tek bir tiyatro binası bile yok. Bu bizim ayıbımızdır. Sadece yöneticilerin ayıbı değil toplumun da ayıbıdır. Çünkü toplumumuzun böyle bir demokratik talebi yoktur. Bu hepimizin ayıbıdır”LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında “Tiyatro bize her zamanki gibi ihtiyaç duyduğumuz nefes olmaya, ışık tutmaya devam ediyor ve LBT her zaman insan odaklı, insana dair bir şeyler yapıp, öğretmek için sahneye çıkıyor” ifadelerine yer verdi.LBT’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisi şöyle:Sesimi duyan var mı?17 Ağustos 1999 depreminde tanıştık bu sözle; hem enkaz altındakiler, hem üstündekiler bir cevap gelir mi diye umutla haykırdılar; sesimi duyan var mı?Paramparça olmuş, yaşam ışığı sönmüş şehirlerde karanlığı ve aydınlığı yırtan bir söz; sesimi duyan var mı?Çaresizlik, belirsizlik, korku, endişe, bekleyiş; sesimi duyan var mı?Arama kurtarma ekipleri, sivil savunma, Akut, askerler ve madenciler; sesimi duyan var mı?İş makinaları, beton kesiciler, vinçler, kepçeler, kamyonlar; sesimi duyan var mı?Şişşşşt sessiz, kimse ses çıkarmasın, bütün makinalar kapatılsın, kıpırdamayın, dikkatlice dinleyin; sesimi duyan var mı?Aşağıdakiler yukardakileri, yukardakiler aşağıdakileri bekliyor, hadi dayanın; sesimi duyan var mı?Kimse duymadı…Ve tam 24 yıl sonra yine aynı sözcükler;sesi mi duyan var mı…6 şubat 2023…Sesi mi duyan var mı…Yine çaresizlik…Yine bekleyiş…Yine korku…Sesimi duyan var mı…Maalesef yine sesimizi duyan yok…Kimse duymuyor sesimizi…Sesimi duyan var mı…Sesimi…canımızı çok yaktılar…Bu süreçte Kıbrıs’ın da canı yandı çok…Rant peşinde koşan beton kalpliler mezar oldu insanımıza, çocuklarımıza…Sesimi duyan var mı diye bağırdık…Ses yok…Sesimi duyan var mı…Ses yok…Lanet olası bir otel İsias…İsias otel, dört yıldızlı…Kolonları kesilmiş…İsias otel turizm sertifikalı…İsias otel güvenilir…İsias otel çocukların geleceğinin hırsızıTam 4 defa mühürlenmiş…İzin alınamamış…Ama sonra bir İmar affı…Bir yandaşlık…Bir bananecilik…Bir aymazlık…Şimdi soruyoruz…Kaça satıldı bir tapu ve bu tapu kaç insan hayatı ediyor…Aldığınız para karşıladı mı bir canın kurtulmasını beton yığınları altından…Kumdan kaleler yapıp rezistans diye sattınız milyonlarca liraya bu gösterişli tabutları…Peki Kim hesabını verecek…48 saat hiç bir enkazın başına gelemeyen Afad mı…Kışlalarından çıkmalarına izin verilmeyen asker ve komutanlar mı…Maden işçilerinin sahaya inmesini engelleyen bürokratlar mı…Yoksa o binaların sahibi mi…Mimarı mı…Mühendisi mi…Tutuklanan bir kaç kişi olacak ancak…Ya devlet?Devletten hiç kimse hesap vermeyecek mi?Meclise imar affını getiren milletvekili, onu onaylayan meclis, en son imzayı atan ve müjdemi isterim ikiyüzbin vatandaşın derdini çözdük diye mitingler yapan Cumhurbaşkanı ne olacak…Tabi ki hiç bir şey olmayacak…Helallik isteyecek, bir iki şakşakçı alkışlayacak, korumalarıyla birlikte güvenli sarayına dönecek…Ardından yardım kampanyaları düzenlenecek, parası olan para olmayan bir iki eşya gönderecek…Sonra Kızılay çadır satacak, yıllarca insanların emeğini sömüren patronlar bağış adı altında paralarını aklayacak, bankalar aldıkları faizlerin bir kısmını verecek, “biriz biz” diyen yalakalar televizyonda belirecek duygu sömürüsü yapacak ama hesap sormayacak…Ve insanlar bu karda kışta çadırlara yerleştirilecek…Bir kaç gün sonra yeter artık beleş kullandığınız denilip çadırlara elektrik sayaçları takılacak…İlk önlem olarak ta üniversiteler kapatılacak…Yurtlar boşaltılacak…Büyük büyük vaatler verilip, unutulacak…Daha ne olduğu anlaşılamadan yandaşlardan arazi alınacak…Hemen yalandan bir iki temel atılacak…Toki ev yapacak ama 20 sene geri ödenecek…Suçlular aklanabilsin diye içinde insanlar varken enkazlar iş makineleriyle kaldırılacak…Ölenlerin aileleri varsa alıp gömecek, aileleri olmayanlar toplu mezarlara atılacak…Cak’lara, cuk’lara kalacak işimiz yani…Sesimi duyan var mı…İşte bu çarpık düzen bizden kopardı sizi…Melekler takımı dedik adınıza da…Abide DAĞLIAlp AKINAras AKTUĞRALIAsya TÜLEKAtakan Celal KONUKLUAyhan EKİZDoruk AKINEcem YENİÇERİElvin ÇAVDIRFahri AKARHasan BİLGİNHavin KILIÇHayal GENÇALİOĞLUİzcan NURLUÖZKağan Selim İŞLavin KALAYCIMehmet Arif ALTAKMert TOPÇUOĞLUMustafa SABANCINazife DAĞLINehir ÇEVİKÖzgür İÇMEPerihan ÇETİNERSahil ÖZBERKMANSelin KARAKAYASerin İPEKÇİOĞLUHocalarımız:Pamir KONUKLUAli KARASELOsman ÇETİNTAŞİbrahim YAKULAVelilerimiz:Evren ÇAVDIRHavva ÇAVDIRMülkiye DAĞLIBedriye YENİÇERİDuygu KALAYCIVe yaşam hakkı elinden alınan bütün insanlar; Bu yıl perdelerimizi adalet için açıyoruz, bu cinayetlerin failleri yakalanana kadar da susmayacağız, buradayız…Tiyatrolar savaş zamanı bile kapanmaz, kapatılamaz, insana moral verir tiyatro, umut olur, acının içinde bir küçük gülümseme belkide, doğruları söyler her zaman, hesap sorar, yargılar, yol gösterir, tiyatro yaşamdan alır gücünü, insan odaklıdır çünkü…Bu 27 Mart Dünya Tiyatro Günün de sahnede olmak hepimiz için çok zor ama bu dünyadan melekler geçti…Alkışlarımız onlara…