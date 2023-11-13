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Tiyatro Günleri’nde yarın “Hadi Öldürsene Canikom” sahne alıyor

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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları yarın "Hadi Öldürsene Canikom" oyununu sahneleyecek.

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Tiyatro Günleri’nde yarın “Hadi Öldürsene Canikom” sahne alıyor
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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları adına yapılan duyuruda, Tiyatro Günleri kapsamında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Kasım’da 3 oyun sahneleniyor. Oda tiyatrosunda yarın Hadi Öldürsene Canikom sahnelenecek.
 
Oyunların saat 20.30’da perde açacağı ve bilet fiyatlarının 150 TL olarak belirlendiği kaydedildi.
Bilet satışının www.kibrisbiletcim.com üzerinden ve oyun günleri kapıda yapılacağı belirtildi.
Oyunlar için rezervasyon kabul edilmeyecek.
 
Kasım ayı boyunca “Çökme Tehlikesi”, “Hadi Öldürsene Canikom” ve “Mozart ve Salieri” isimli oyunlar sunulacak.
 
-Hadi Öldürsene Canikom 
Açıklamada, yönetmenliğini Ömer Dündar'ın yaptığı "Hadi Öldürsene Canikom" oyunuyla ilgili şu bilgiler yer aldı.



Aziz Nesin’in kaleme aldığı hikayenin merkezinde hayatları sıkıcı ve monoton olan, parlak renklerden yoksun iki yaşlı kadın komşu var. Onların günlük yaşantıları bir dizi hatıradır. Ölen kocaları hakkında, var olmayan aşk mektupları hakkında. Sevgiyi, insanın sıcaklığını ve katılımını hayal ediyorlar. Hala on sekiz yaşındalar, kırışıklıklarını ve gri saçlarını gizliyorlar. Kahramanlar çok geride kalan kaygısız yılları düşünerek,  şehirde kadınlara tecavüz eden ve öldüren bir manyak olduğunu öğreniyorlar.
 
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