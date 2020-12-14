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Teslimat’a İtalya’dan ödül

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Kıbrıs Türk yapımı kısa film Teslimat, İtalya’nın en eski festivallerinden Salerno Uluslararası Film Festivali’nde halkın oylarıyla “Seyirci Ödülü” aldı

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Teslimat’a İtalya’dan ödül
 
Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı kısa film Teslimat, İtalya’nın en eski festivallerinden Salerno Uluslararası Film Festivali’nde halkın oylarıyla “Seyirci Ödülü” kazandı.  
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) maddi desteği ile çekilen Teslimat, bu yıl 7-12 Aralık tarihleri arasında 74’üncüsü gerçekleştirilen festivale dünya genelinden yapılan binlerce başvuru arasından seçilen 80 filmden biri olmuştu.
Covid 19 pandemisi nedeniyle bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilen Salerno Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni de sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. 
İtalya’nın Salerno şehrinde 1946 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası alanda “Festival Internazionale del CinemadiSalerno” olarak bilinen festival, Avrupa’nın en uzun süredir devam eden festivallerinden biri. Salerno Uluslararası Film Festivali İtalya’nın da en eski ikinci festivali. 



DÖRDÜNCÜ FESTİVAL…
Teslimat, dünya prömiyeri sayılan ilk gösterimini 20 Kasım’da İtalya’da Torino Film Festivali’nde yapmıştı. Film, Kasım ayının son haftasında İspanya’da da iki festivalde finalist oldu. Salerno Uluslararası Film Festivali, Teslimat’ın uluslararası seçkisine girdiği dördüncü festival oldu. 
Kızının tedavi masraflarını karşılamanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatan Teslimat’ın başrolünde İzel Seylani var. Filmde Affet Aksakallı, Hulusi Özoğul, Neşet Haydaroğulları, Arda Aysın Sakallızade, Laura Albasha, Murat Vaiz ve Dilay Seylani’nin yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’na mensup pek çok oyuncu rol aldı.  


 
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