Telsim ve Rüstem’sten bir sergi daha

“Evvel Zaman İçinde, Kalbur Saman İçinde” isimli serginin hazırlıkları tamamlanıyor



Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Rüstem’s tarafından hazırlanan sergilere bir yenisi eklendi. Sanatseverlerin oldukça ilgisini çekecek Evvel Zaman İçinde, Kalbur Saman İçinde isimli serginin hazırlıkları bitmek üzere. Telsim’in teknoloji sponsorluğunda, Halil Duranay’ın küratörlüğünde kurulan sergi, 8 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 itibariyle Rüstem’s Ana Galeride ziyarete açılıyor. Önümüzdeki günlerde ise Telsim'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, 360 derece formatında sanal ortamda da ziyaret edilebilecek.

Sergi’nin, ortaçağ Avrupa masallarından Hobbit’e uzanan geniş bir aralıktaki klasiklerin eski edisyon kitapları ve bu klasiklerden esinlenerek sanatçılar ve tasarımcılar tarafından üretilmiş objelerini bir araya getirdiğine dikkat çeken Rüstem’s Kültür & Sanat Danışmanı Halil Duranay, “Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de keyifle vakit geçireceği bir sergi olacak.” dedi.

Rüstem’s ile birlikte sürdürülen sergiler dizisine bir yenisini eklemekten mutluluk duyduğunu ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Masal ve halk efsanelerine meraklı tüm sanat severleri ve tabii ki çocukları, Evvel Zaman İçinde, Kalbur Saman İçinde isimli sergimize davet ediyoruz.” dedi.

SERGİ HAKKINDA:

Evvel Zaman İçinde, Kalbur Saman İçinde sergisi, 15. Yüzyıl halk efsanelerinden 20. Yüzyıl’a uzanan geniş bir yelpazede Çocuk Masallarının görsel ve objesel izini sürüyor. Sergi koleksiyonerlerin arşivlerinden seçilmiş ilk edisyon kitaplardan 19. Yüzyıl gravürlerine, masal oyuncaklarından masallar için üretilmiş nadir objelere uzanan özel bir seçkiyi çocukların ve her zaman çocuk kalmışların ilgisine sunuyor.

