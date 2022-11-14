Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Edebiyati’nı Dünyaya Açtı

Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde hayata geçen sesli kitap projesi’nin ilk kitabi, dünyanin en büyük sesli ve e-kitap yayin servislerinden biri olan storytel’de.

Sesli Kitap projesi ile Kıbrıslı Türk yazarların eserlerin sesli bir biçimde dijital ortama taşınması, Kıbrıs Türk Edebiyat Kültürü ve Sanatı’nın dünyaya açılması sağlandı. Ayrıca sesli kitap projesi sayesinde, görme engelli bireylerin de Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını dinleme fırsatı yaratıldı. Projenin meyvesi olan ilk kitap Hikmet Afif Mapolar’a ait Kök Nal kitabını oyuncu Osman Alkaş seslendirdi.Önümüzdeki günlerde ise İsmail Bozkurt’un kendi sesinden dinleyeceğiniz Yusufçuklar Oldu mu? kitabı ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın sesinden de Ali Nesim’in Şahmaran isimli kitabını Storytel’de dinlenebilecek.Dünyanın en büyük sesli ve e-kitap yayın servislerinden Storytel, 700.000’den fazla başlık ve içeriğini dinleme ve okuma imkanı veren bir abonelik hizmeti sunmaktadır.Storytel’in yayıncılık hizmetleri, sesli kitap yayıncısı StorySide ile geniş kitlelerin beğenisini kazanmış Kuzey Avrupa yayınevleri Norstedts, People’s ve Gummerus tarafından verilmektedir. Dünyada 25 pazarda faaliyet gösteren Storytel’in merkezi İsveç, Stockholm’dadır. Halkımız, Storytel’i AppStore ve GooglePlay’den indirip Kıbrıs Türk Edebiyatı’na ait kitapları dinleyebilecek.“Sesli Kitap” projesinin, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde projelendirildiğini ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı dijital ortama taşıma konusunda büyük bir adım atıldığını ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ile imzaladığımız işbirliği kapsamında ilk olarak Hikmet Afif Mapolar’a ait Kök Nal isimli kitap, oyuncu Osman Alkaş tarafından seslendirdi. Kitap şuanda, dünyaca ünlü ve 700 bini aşkın sesli kitabı bünyesinde barındıran Storytel’de. Kök Nal, Mapoların ilk romanı özelliği olması açısından çok önemlidir.Çardak adlı yayınevi kurulmuş ve o adla bir dergi çıkarılmaya başlanmıştır. Bu eserde o yayınevinin ilk eseridir. Biraz John Steinbeck’i biraz William Foulkner’i biraz Hemingway etkileri olan bu eserde ,Mapolar yerli karakterlerden modern bir roman yaratmış ülkemizin Hemingway’i olmuştur. Sıradaki kitaplarımız ise İsmail Bozkurt’un kendi sesinden seslendirdiği, romanı Yusufçuklar Oldu Mu? ve benim sesimden de Ali Nesim’in Şahmaran isimli romanı olacak.” Tanpınar, “Seçilen bu eserler tabii ki başlangıç. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın dışarıya açılmasında çok önemi bir adım olan Sesli Kitap projemiz bizleri çok heyecanlandırıyor. Kıbrıs Türk Edebiyatçılarımızın romanlarının, dönemin modası haline gelmiş ve tüm dünyanın çok rahatlıkla ulaşabileceği dijital platformda yer alıyor olmasından ve böylesi bir projede yer alıyor olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz.” dedi.Sesli Kitap projenin bir parçası olmaktan çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade eden Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr Şevket Öznur, “Gelişen çağda, değişen okuyucu kitlesi ve algısıyla, Kıbrıslı yazarların, en önemli sesli kitap platforumlarında yer alması çok önemli. İnsanlar artık yazarlarımızı dijital ortamda dinlemek istiyor. Kitapçıdan alıp okumak yerine, cebinden kitaba ulaşmak istiyor.” dedi. Çağa ayak uydurmanın önemine de vurgu yapan Öznur, eskiden radyolardaki arkası yarın programlar gibi, insanların bugün de cep telefonundan bu eserleri dinlediğinin ve aslında değişenin yalnızca teknoloji olduğunun altını çizdi.” Öznur, “Özellikle yurtdışında yaşayan Kıbrıslıların usta sanatçılardan veya kitabın yazarından kitapları dinleyabilmesi, genç kuşakların edebiyatımızı tanımaları açısından çok değerli. Telif hakları açısından da yazarların böylesi sitelerde yer alması onların kitaplarının korunması için önemli.” dedi. Öznur, “Bizler, Kıbrıs’ın en eski edebiyat Birliği olarak, Telsim ile böylesi bir işbirliği yapmış olmak bizim için çok değerli. Umarım önümüzdeki yıllarda bu sayfaya giren yazarlarımızın sayısı artacaktır. Bizler Birlik olarak her zaman onların yanında olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.” dedi.