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"Tavuri" adlı uzun metraj belgeseli tamamlandı

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Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim'in "Tavuri" adlı uzun metraj belgeseli tamamlandı, "Tavuri (Şeytan)" lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş'ın hayatını konu alan belgesel, suç olgusunu ve suçluların dünyasını irdeliyor

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"Tavuri" adlı uzun metraj belgeseli tamamlandı
Uzun metraj biyografi tarzındaki "Tavuri" belgeseli, 8 senelik çalışmanın ardından tamamlandı.
Yönetmen Derviş Zaim, "Flaşbellek" adlı Suriye'ye odaklandığı sinema filminden sonra belgesel türünde daha önce çektiği filmlerden konu, tür ve yaklaşım olarak farklı bir yapımla seyirci karşısına çıkıyor.
"Tavuri (Şeytan)" adlı bir dolandırıcının yıllara yayılan hikayesinin anlatıldığı belgeselde suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atılıyor.
Zaim'in 20 yıl önce Panicos Chrysanthou ile çektiği "Paralel Yolculuklar" adlı belgeselinden sonra tek başına çektiği ikinci belgeseli olma özelliğini taşıyan yapım, Tavuri lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş'ın hayatını konu alıyor.
Serttaş'ın hapishane ve dışarıdaki hayatının 8 yıl boyunca takip edilmesiyle ortaya çıkan belgesel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere'de gerçekleştirilen çekimlerden oluşuyor.
Belgeselde, Serttaş ile yolu kesişen veya eylemlerinden etkilenen Tanger Serttaş, Ayhan Serttaş, İlker Serttaş, Meryem İzci, Şirin Gazi ve Yasin Coşkun gibi isimler de yer alıyor.
 
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