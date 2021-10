Tatar: “Kültürel üretimler, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine büyük katkı sağlıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta’da düzenlenen “Geçmişten Bugüne Tarihin Tanıkları” isimli belgeselin gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, burada, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği’ne, ortaya çıkardıkları ve Lapta’nın tanıtımına büyük katkıda bulunacak belgeselden ötürü teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeşili, mavisi, tarihi ve kültürüyle Lapta’nın KKTC’nin en güzide beldelerinden biri olduğuna vurgu yaptı ve Lapta’nın tanıtımına yapılacak her türlü katkının oldukça değerli olduğunu kaydetti.

“ÇEVRE, DOĞAL YAŞAM VE TARİHİ VARLIKLAR KORUNMALI”

1974 öncesi bölgeye cesaretle yaptığı turizm yatırımları nedeniyle Aziz (John) Kent’e de konuşmasında teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, bu yatırım hamlesinin 1974 sonrası da başka girişimciler tarafından devam ettiğinin altını çizerek, pandemi sonrası KKTC’nin her alanda gelişiminin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çevrenin, tarihi varlıkların ve doğanın korunmasının önemine dikkat çekerek, bu bağlamda sivil toplum örgütlerinin önemli misyonlar üstlendiğini kaydetti. Tatar, bu tür faaliyetlere destek vermek gerektiğini, toplumsal duyarlılıkla yapılan her türlü harekete sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

Belgeselin özellikle sosyal medya vasıtasıyla görünür kılınarak Lapta’nın yurtdışında da tanıtılmasının sağlanabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi kültürel üretimlerin Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var oluş mücadelesine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kültürüne sahip çıkarak, dayanışmayla, KKTC’nin dünyaya kendisini kabul ettirmesini sağlayacağına inanç belirtti.