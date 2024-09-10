“Tartüf 24” yeni sezonu Girne’de açıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun mizah ustası Moliere’in yazdığı, büyük usta Nazım Hikmet’in uyarladığı “Tartüf 24” oyunu Girne Festivali kapsamında 11 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfi Tiyatro’da tiyatro severlerle buluşacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yeni sezona “Tartüf 24” oyunuyla, Girne Belediyesi’nin düzenlediği Girne Festivali kapsamında 11 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00’da Girne Amfi Tiyatroda başlıyor.

Oyun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından bir yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Işın Cem’e ithaf edildi.

Moliere’in yazdığı, Nazım Hikmet’in uyarladığı “Tartüf 24” oyunu, Yaşar Ersoy’un çağdaş yorumu ve yönetimiyle sahnelendi

Yeni sezonda “Tartüf 24” oyunu yeni bir Tartüf’le seyirciyle buluşacak. Yeni Tartüf rolünde İzel Seylani rol alarak seyirciyi selamlayacak.

HER ÇARŞAMBA LEFKOŞA’DA…

Oyun, Girne’den sonra 18 Eylül Çarşamba akşamından itibaren her çarşamba saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda seyirciye sunulacak. Biletler, biletinial.com adresinden ve gişeden satın alınabilecek. Daha geniş bilgi 227 87 82 numaradan temin edilebilecek.

OYUN HAKKINDA

Yapılan açıklamada oyunla ilgili şunlar kaydedildi:

“Tartüf 24 oyununda politik güldürünün okları iki yüzlü sahtekar yobazlara fırlatılıyor. İnsanları özellikle inançları üzerinden aldatarak din sömürüsü yaparak avcunun içine alıp, çıkar sağlamayı meslek edinmiş iki yüzlü sahtekar yobazları ve bu sahtekar yobazlara körü körüne inananları, komedinin eleştirel dili ile, çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor”