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Tarihi gerçekler bu sergide yaşatılıyor

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Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde "50'nci Yıl Sergisi" açıldı

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Tarihi gerçekler bu sergide yaşatılıyor
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Kıbrıs Barış Harekâtının 50'nci Yıl Dönümü’nün anlam ve önemini vurgulamak, Ada'ya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğinde, 20 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde "50'nci Yıl Sergisi" açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Müzelerden ve Kıbrıs'taki müzelerden seçilen objeler ile MSB Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar halkın ziyaretine sunuldu. Sergilenen objeler arasında, Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL'in, Binbaşı Nihat İLHAN'ın katledilen eşi ile çocuklarının, kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerin eşyaları da bulunuyor.

Sergi; 30 Eylül 2024 tarihine kadar Pazartesi günleri kapalı olup diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

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