Surlariçi Şehir Müzesi’ne ziyaretçi akını

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını halka açan “Surlariçi Şehir Müzesi”ni ilk günde 1.500 kişi ziyaret etti. Halka ücretsiz hizmet veren müze, Kıbrıs kültürünü yansıtan eserleri ile yeni ziyaretçilerini bekliyor

Kapılarını Cumhuriyet Bayramında Halka Açan “Surlariçi Şehir Müzesi”ni İlk Günde 1.500 Kişi Ziyaret Etti. Müze, Kıbrıs Kültürünü Yansıtan Eserleri ile Tüm KKTC Halkını Ücretsiz Olarak Bekliyor.Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa’nın tarihi bölgesi olan ve sokaklarında birçok tarihi olaya tanıklık edilen Surlariçi’nde açtığı “Surlariçi Şehir Müzesi” ile sanatı kültür ile birleştirerek başkentin merkezine taşıdı.“Surlariçi Şehir Müzesi”nin her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergileniyor. Müzede sergilenen onlarca resim ve heykel, ödüllü sanatçıların eserlenlerinden çağdaş sanat örnekleri sunuyor. Ayrıca Surlariçi Şehir Müzesi, beş müzenin bir araya gelmesiyle oluşan çok zengin bir eser yelpazesine sahip. Müzede, Modern Sanat, Denizcilik, Oyuncak Araba, Bıçak ve Kılıç ile Milli Tarih müzelerinin eserlerinden örnekler yer alıyor. Denizcilik tarihi ile ilgili objeler, Karagöz suretleri, kılıç ve bıçak örnekleri, oyuncak araba koleksiyonu gibi farklı tarz ve ilgi alanlarından onlarca eser sergileniyor.Ziyaretçilerin en çok zaman geçirdiği alanlardan biri de dördüncü katta, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait hat, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’ci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı eserlerin sergilendiği özel alan. Türklerin Kıbrıs’taki izlerini gözler önüne seren bu eserler Kıbrıs tarihine yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak.Surlariçi Şehir Müzesi, yaşayan bir müze olarak tasarlandı. Barındırdığı eserler belirli aralıklarla zenginleştirerek, ziyaretçilerinin her gelişlerinde farklı eserleri görmelerini sağlamayı amaçlıyor.Surlariçi Şehir Müzesi’inin terasında yer alan cafe ise ücretsiz ikramları ve tarihi Surlariçi’nin 360 derecelik kuşbakışı manzarası ile yine tüm halkın hizmetinde.