banner480
banner69
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
35 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
22 0
 
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
124 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
152 0
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
84 0
900 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
52 0
banner460

Soyalan'dan yeni şiir kitabı

banner476

Gazeteci, yazar, şair Serkan Soyalan’ın kaleme aldığı yeni şiir kitabı “Deniz’in Sesi”nin tanıtıldı

Soyalan'dan yeni şiir kitabı
 
Gazeteci, yazar, şair Serkan Soyalan’ın kaleme aldığı yeni şiir kitabı “Deniz’in Sesi”nin tanıtımı yapıldı.
Lefkoşa’da yer alan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ifade edilen tanıtım etkinliğinde konuşan Serkan Soyalan, “Deniz’in Sesi” kitabının ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kitabın Kıbrıs’ta ve dünyada yaşananlara bir “dokunuş” olduğunu söyledi.
Soyalan’ın ilk kitabını yayımlayan “Yer6 Yayınları”nın direktörü Cenk Paşa da, gecede yaptığı konuşmada, “üretim” adına çıkılan bu yolda, ilk üretimi vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
Konuşmaların ardından kitabından şiirler okuyan ve müzik dinletisi sunan Soyalan’a, Baran Mutluyakalı ve Ogan Güntem eşlik etti.
Yer6 Yayınları’ndan yayınlanan ve Soyalan’ın 70 şiirinin bulunduğu kitabın kapak tasarımını ise Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar yaptı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.