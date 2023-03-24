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‘Son Ay Tutulması’ için imza günü düzenleniyor…

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‘Son Ay Tutulması’ için imza günü düzenleniyor…
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İzmirli Gazeteci ve Şair Müslüm Karaaslan’ın ‘Son Ay Tutulması’ isimli kitabı için imza günü düzenleniyor.
Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Şubesi’nden verilen bilgiye göre imza günü 29 Mart Çarşamba 11.00 – 16.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası giriş salonunda yapılacak. Kitaptan elde edilecek tüm gelir ülkedeki depremzede aileler için bağışlanacak.
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