‘Son Ay Tutulması’ için imza günü düzenleniyor…

İzmirli Gazeteci ve Şair Müslüm Karaaslan’ın ‘Son Ay Tutulması’ isimli kitabı için imza günü düzenleniyor.
Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Şubesi’nden verilen bilgiye göre imza günü 29 Mart Çarşamba 11.00 – 16.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası giriş salonunda yapılacak. Kitaptan elde edilecek tüm gelir ülkedeki depremzede aileler için bağışlanacak.
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