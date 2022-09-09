Soli, tiyatro ile hayat buldu

Uzun yıllardır restorasyonu nedeni ile etkinliklere kapalı olan ülkenin en değerli tarihi kültürel mekânı Soli Antik Tiyatrosu, “İnsan Denen Şey” oyunuyla yeniden hayat buldu

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt’tan sonra önceki akşam Lefke Belediyesi’nin organizasyonuyla Soli Antik Tiyatro’da halka açık ücretsiz sunuldu.Uzun yıllardır restorasyonu nedeni ile etkinliklere kapalı olan ülkenin en değerli tarihi kültürel mekânı Soli Antik Tiyatrosu, “İnsan Denen Şey” oyunuyla yeniden hayat buldu.Bin civarında izleyicinin izlediği oyun, büyük beğeni kazandı ve sanatçılar ayakta alkışlandı.Oyun bitiminde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya organizasyon ekibi ile birlikte sanatçılara çiçek takdim ederek yaptığı konuşmada sanatçılara teşekkür etti.“Sokak Özgürleştirir” şiarıyla, tüm kötülüklere karşı bir sanatsal direniş eylemi olarak, “İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı. “İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar da yapılarak kurgulandı.“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimini Girne Dome Otel’de gerçekleştirecek. Oyun yakın geçmişte hayatını kaybeden sendikacı Bayram Karaman anısına, 12 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.30’da Girne Dome Otel’de halka ücretsiz sunulacak.