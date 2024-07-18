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Sol Anahtarı şarkıları dijital platformlarda yerini almaya başladı

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Sol Anahtarı şarkıları dijital platformlarda yerini almaya başladı
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Baraka Kültür Merkezi Müzik grubu Sol Anahtarı'nın ilk albümü "Başka Bir Şarkı" tüm dijital müzik platformlarında yayınlanmaya başladı.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, Sol Anahtarı'nın bugüne kadar yayınlamış olduğu üç adet albümü ve tekli kayıtlarının yer aldığı projelerin dijital platformlara yüklenmesi çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi. 

Grubun geriye kalan  şarkılarının da yakın bir zamanda "Spotify", "Apple Music", "Youtube Music”, "Deezer", "Amazon Music", "Soundcloud" gibi platformlardan dinlenebileceği belirtilen açıklamada, aşağıdaki linkten bazılarına ulaşılabileceği ifade edildi:

“https://push.fm/fl/iakiftak”

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