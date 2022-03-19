Sizin Dünyanız: Ayşe Aslan

Bugünkü konuğum geleceğimiz olan evlatlarımızın tek tek hayatına dokunan bir eğitim neferi… Kendinden emin ve net duruşuyla güveninizi, empati ve cana yakın özelliğiyle sevginizi, bilgi ve tecrübesiyle saygınızı kolayca kazanabilecek Yükseköğretim Müfettişi Ayşe Aslan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Güvenilir.Eğer Eğitimci olmasaydım program ya da haber sunuculuğu olabilirdi.İşim ve dünyada olup bitenler.Haksızlık.Yok sanırım.Kendim olabilmek.Bir can dünyaya getirmek.Bilime, ilime, insanlığa ilham olan Kur-an demek istiyorum.Duygusuyla kalbime dokunan tüm melodiler.The Matrix Resurrections.Baharlık bir gömlek.Paltolarım.Çiçek özellikle kokulu güller.Yok, yaşamın yeterince değiştirdiğini düşünüyorum.Netliğim.Sahtelik.Sağlık.Sebze Graten.Doğa ile uyumlu, çocukların, bitkilerin, hayvanların rahatça güven içinde yaşamaları.Yaşam kaynağı.Kate Middleton.Dünya turuna çıkıp tüm doğal güzellikleri görmek isterdim.Kitap yazmak.Bu röportajı gerçekleştiren Erçin Selasiye’ye ve Halkın Sesi Gazetesi’ne çok teşekkür ederim. Her okuyucuya ayrı ayrı en içten dileklerimi sunarım.