Sizin Dünyanız: Ayşe Aslan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Güvenilir.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Eğer Eğitimci olmasaydım program ya da haber sunuculuğu olabilirdi.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim ve dünyada olup bitenler.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok sanırım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kendim olabilmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Bir can dünyaya getirmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Bilime, ilime, insanlığa ilham olan Kur-an demek istiyorum.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Duygusuyla kalbime dokunan tüm melodiler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
The Matrix Resurrections.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Baharlık bir gömlek.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Paltolarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Çiçek özellikle kokulu güller.
KENDİMDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Yok, yaşamın yeterince değiştirdiğini düşünüyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Netliğim.
OLMASA DA OLUR...
Sahtelik.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Sebze Graten.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Doğa ile uyumlu, çocukların, bitkilerin, hayvanların rahatça güven içinde yaşamaları.
AŞK BENİM İÇİN...
Yaşam kaynağı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Kate Middleton.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünya turuna çıkıp tüm doğal güzellikleri görmek isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kitap yazmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bu röportajı gerçekleştiren Erçin Selasiye’ye ve Halkın Sesi Gazetesi’ne çok teşekkür ederim. Her okuyucuya ayrı ayrı en içten dileklerimi sunarım.
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