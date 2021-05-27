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Sıradışı Sanatçılar kermes düzenleyecek

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Sıradışı Sanatçılar kermes düzenleyecek
Mağusa'da Narlık Sokak No: 4 Sakarya Eziç Restorant yanında kurulan, Müjde Şener başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği, üretebilen herkese ev ekonomilerine destek ve yardım olma adına yardımlaşma - dayanışma kermesi düzenliyor. Kermes ile ilgili olarak dernekten şu açıklama yapıldı: "Topluma daha yararlı ve fayda olabilmek adına, dayanışma kermesi düzenleyerek hem Sıradışı Sanatçılar Çarşısı'nın hepimizin olduğunu hem de birlikte hareket edilerek büyüyeceğimize inancımız göstereceğiz. Bu nedenle tüm dernekleri ve halkımızı düzenleyeğimiz kermese davet ediyoruz. 29 Mayıs Cumartesi günü 10:00 / 20:00 saatleri arasında yer alacak kermeste herkes stand kurulabilecek. Stand ücreti 30 TL'dir. Stand kurmak için dernek yönetimine başvurabilirsiniz."
 
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