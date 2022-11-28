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“Şiirin Sonbaharı” adlı tiyatral şiir dinletisi yarın ve çarşamba günü Arabahmet’te

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“Şiirin Sonbaharı” adlı tiyatral şiir dinletisi yarın ve çarşamba günü Arabahmet’te

 
 Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı “Şiirin Sonbaharı” adlı tiyatral şiir dinletisi, yarın akşam ve çarşamba akşamı seyirciye sunulacak.



Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Baraka Tiyatro ekibine yeni katılan 6 genç tarafından hazırlanan şiir-oyun, Arabahmet Kültür Evi sahnesinde saat 19.00’da gerçekleşecek.



Dinletide, Fikret Demirağ, Gülten Akın, Orhan Veli Kanık, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Nevzat Üstün gibi kasım ayında hayatını kaybeden şairlerin hayatından kesitler ve şiirleri sahneye taşınacak.



Oyunculara, yine kasım ayında kaybedilen önemli müzisyen Timur Selçuk’un da şarkıları eşlik edecek.



Hem öğretici hem de keyifli bir dinleti sunarak, seyircilere müzik ve şiir dolu bir gece yaşatmanın hedeflendiği etkinliğe, tüm sanatseverler davet ediliyor.



Dileyen seyirciler, dayanışma katkısı olarak girişten 20TL karşılığı bilet alabilecek.


 
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