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"Shakespeare’in Hayaleti" Lefkoşa’da sahne alacak

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluklarının, Shakespeare’in Hayaleti oyunu 18 Nisan Perşembe günü, saat 20:30’da, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

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"Shakespeare’in Hayaleti" Lefkoşa’da sahne alacak
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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından yapılan açıklamada, oyunu izlemek isteyen sanatseverlerin biletleri, www.kibrisbiletcim.com adresinden temin edebileceği belirtildi.
Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunun dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.
Oyunun konusu şöyle:
“Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar. Kral gözü doymaz, kibirli, tahtını bırakmamak için her türlü kötülüğü yapabilecek türdendir. Bir yandan tüm yaptığı kötülüklerin farkındadır ve kendi kendinden intikam almak ister, diğer yandan ise tahtın ona bahşetmiş olduğu güç onu esir almış durumdadır. Kral adeta tahtına yapışmışçasına onu bırakmak istemez. Shakespeare’in hayaleti kralın anlattıklarını dinlerken bir yandan da kendi zihninde ona bir son yazmakla meşguldür. Kralın sonu, onun karanlık zihni tarafından belirlenecek.”

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