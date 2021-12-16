Şevket Öznur’un “Doğumunun 100.yılında Nazif Süleyman Ebeoğlu” kitabı yayımlandı

YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur’un 26. Eseri olan bu kitap, Nazif Süleyman Ebeoğlu’nu tüm yazınsal taraflarıyla genç kuşaklara tanıtıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur’un, Kıbrıs Türk Edebiyatının ve gazeteciliğinin önemli ismi Nazif Süleyman Ebeoğlu’nun 100. Doğum yıldönümü onuruna “Doğumunun 100. Yılında Nazif Süleyman Ebeoğlu" kitabı çıktı.

Yazarın 26. Eseri olan bu kitap, Nazif Süleyman Ebeoğlu’nu tüm yazınsal taraflarıyla genç kuşaklara tanıtıyor. Kıbrıs Türk Edebiyatında Latin alfabesiyle şiir kitabı yayımlayan ilk isim olan Ebeoğlu’nun 17 yaşında “Vakit” gazetesinde, 1938 yılında yayımladığı Seni Seviyorum romanı ilk defa bu kitapla okuyucuya ulaşıyor. Eserde ayrıca yazarın Hürsöz gazetesindeki köşe yazıları, yayımladığı dergiler, çeviri eserleri ve ilk defa bu kitapta yer alan fotoğrafları bulunuyor.

Şevket Öznur, eserle ilgili olaraksa şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Nazif Süleyman Ebeoğlu’nun 100. doğum günü münasebetiyle yayımladığımız bu kitap onun ilk ve olgunluk yıllarını yansıtmaktadır. Çalışmamız ülkemiz yazınının bu günlere gelmesini sağlayan üstatlara vefamızın bir göstergesidir. 100 doğum yılında ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak ona “Vefa” ödülünü vermemiz Birliğimiz adına da mutluluk vericidir.

Kıbrıs Türk Yazının ve gazeteciliğinin bugüne gelmesinde büyük katkısı olan modern kuşak yazarların öncüsü Nazif Süleyman Ebeoğlu, bugün yaşasaydı 100 yaşında olacaktı. Kendisin Allahtan rahmet dilerken yapmış olduğu katkılardan dolayı onu asla unutmayacağımızı yayımladığımız bu çalışmayla belirtmek isteriz.”