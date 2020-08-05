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Serkan Soyalan’ın 3’üncü şiir kitabı yayımlandı

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Serkan Soyalan’ın 3’üncü şiir kitabı yayımlandı
Gazeteci-yazar Serkan Soyalan’ın 3’üncü şiir kitabı olan “Deniz’in Sesi” yayımlandı. 
Yer6 Yayınları tarafından şiir severlerle buluşturulan kitapta Soyalan’ın 70 şiiri bulunuyor. 
İnsan sevgisi, mücadele ruhu, direniş, isyan ve barış sevdasının şiirlere yansıdığı kitabın kapak tasarımını Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar yaptı. 
“Deniz’in Sesi”, hafta başından itibaren tüm kitapçılarda satışa sunuldu. 
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